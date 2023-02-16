達頓為 15 年前的反對行為道歉 應如何解讀？

要點： 本周一，達頓（Peter Dutton）為 2008 年抵制向「被偷走的一代」 的國家道歉而道歉；

前總理譚保（Malcolm Turnbull）認為達頓的態度，可能反映他將對《原住民國會之聲》（Voice to Parliament）作出鋪墊。

譚保承認，他對原住民國會之聲仍有「一些保留」，但會投票支持。

澳洲前總理譚保表示，達頓如今為 15 年前抵制澳洲向「被偷走的一代」道歉一事而致歉。譚保指這一個舉動，可能是為支持《原住民國會之聲》作出鋪墊。





本周一，在時任澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）向議會就道歉 15 周年發表歷史性演講之際，達頓就此發出道歉聲明。





前總理譚保表示，達頓的態度轉變「絕對」是可能是為了他支持《原住民國會之聲》鋪路，但他同時淡化了反對《原住民國會之聲》的公投可能損害其日後的職業生涯。



譚保與達頓。 Source: AAP 譚保在周二（2月14日）接受澳洲廣播公司採訪時表示：「現實情況是，即使你認為某人在一個特定時期採取了錯誤的政治立場，但在大多數情況下，他們將能夠度過這一關，繼續做其它事情。」





自由黨尚未就是否支持《原住民國會之聲》的立場作出承諾，達頓稱關於該機構如何運作的細節並不清晰。





澳洲總理艾巴尼斯多次否定有關說法，他提及一份由原住民領袖卡爾瑪（Tom Calma）和蘭頓（Marcia Langton）起草的報告。





這份長達 300 頁的文件在 2021 年已遞交給前聯盟黨政府，並對《原住民國會之聲》機構如何運作進行了詳細闡述。





但譚保認為艾巴尼斯的說法「荒謬」，因為該報告尚未正式被採納，成為政府政策。



譚保曾在 1999 年領導澳洲共和運動，但沒有成功。譚保認為，艾巴尼斯不可能提供更多的細節，因為他「基本上需要澳洲原住民自己去設計的原住民國會之聲機構」。





他還提到「政府在某種程度上受制於他們所處的位置」。





「從某種意義上說，現在提供細節已經太晚了。但話雖如此，當人們說我們想知道為甚麼而投票時，這是很合理的要求。修改憲法並不容易。 」





艾巴尼斯堅稱，更多細節將在公投前公佈，議會將負責塑造原住民國會之聲。



2017年《發自內心的烏魯魯宣言》 建議設立原住民國會之聲機構，時任總理譚保因為擔心它可能成為「第三議院」，拒絕有關於訴求。





他後來改變立場，支持這一提議，但透露仍然對這一前景持「一些保留意見」。





「我們有完全合法、合理的理由來投票反對《原住民國會之聲》。你不應該攻擊那些反對《原住民國會之聲》的人的動機。這只會讓更多人投反對票。」



LISTEN TO 壓力大到現「創傷後遺症」 過半新州護士萌去意 SBS Chinese 15/02/2023 06:11 Play

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