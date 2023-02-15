外賣咖啡杯即將「走塑」替代選擇可能問題多多

要點：
- 西澳將由 2 月 27 日起禁用塑膠外賣咖啡杯。
- 估計澳洲人每年使用 18.4 億個即棄咖啡杯。
- 商戶仍可使用可分解咖啡杯，但環保倡議者表示沒有基礎設施正確處理這些咖啡杯。
西澳繼續為減少使用即棄塑膠製品努力，將禁止使用某些常用的外賣咖啡杯。
這種澳洲咖啡廳常用的「一次性塑膠外賣咖啡杯」將從 2 月 27 日開始禁止在西澳銷售。
雖然大部分咖啡杯的杯身都是以硬咭紙所製，但它們內面通常都有塑膠物質，以使杯子不會因接觸液體而變較。
傳統的外賣咖啡杯的「內籠」使用與膠袋及包裝用品相同的塑膠物質聚乙烯 （PE），而可降解咖啡杯則使用聚乳酸 （PLA）製成，聚乳酸是利用天然資源中的糖份，例如玉米澱粉製成。
如果作為一般垃圾處理，可堆肥咖啡杯在垃圾填埋場分解時會產生甲烷。 Source: Getty / Nungning20
但是那些提倡減少浪費人士鼓勵大眾盡可能使用可重用的咖啡杯，因為可降解的替代品未如大眾預期般環保。
西澳最新的即棄塑膠禁令
西澳繼 2018 年禁止使用輕型塑膠袋後，在 2022 年初禁止使用一些即棄塑膠製品，包括膠碟、餐具和飲管。
下一階段將會擴展到塑膠製品袋、膠棒棉花棒，以及不可降解的塑膠外賣咖啡杯。
西澳政府表示，如果消費者不自攜咖啡杯或堂食，商戶要多付 7 仙以使用替代的咖啡杯。
而違反「走塑」規定的商戶和供應商或會面臨高達 25,000 元的罰款，州政府表示將以「具常識性、教育性的方法」，允許不同商品有 6 至 28 個月的過渡期。
塑膠咖啡杯的禁令預計由 2024 年 3 月起全面實施。
西澳政府估計進一步的禁令，可令該州每年減少 7 億件塑膠垃圾。
南澳是唯一一個承諾禁止使用不可降解咖啡杯的州份，該禁令將於 2024 年 9 月生效。
目前可供使用的替代咖啡杯
正如州長麥高文（Mark McGowan）在社交媒體上的帖文指出，可降解的外賣咖啡杯是被禁用咖啡杯的替代品。
那些符合澳洲標準的可分解咖啡杯仍被允許使用。
可降解咖啡杯經過正確的處理程序，可以在 12 周內在工業設施中分解。
環保倡議者的顧慮
環保組織 Plastic Free Foundation 創始人魯伊斯 (Rebecca Prince-Ruiz) 表示，西澳「禁令」的問題在於「它」不會大幅減少塑膠的使用量。
她說：「如果（可降解）咖啡杯沒有被堆肥，而是被送到垃圾堆填區，這是很可能的結果，只會增加甲烷的產生。」
「無錯，這些物品可能是可降解的，但民眾大多數都只係在公共場所使用，因此它們最終都會進入公共垃圾箱，不太可能會進入（處理它們的）工業設施。」
她說：「我們不一定擁有收集和系統來處理它們。」
提供可持續教育和解決方案的社企 Donut Waste 的創辦人霍納高娃（Sharka Hornakova）表示，她看不到在西澳出售的工業性可降解咖啡杯實際上是如何被堆肥的。
西澳地方政府部門建議市民不要把外賣咖啡杯放進回收箱。
霍納高娃說西澳即將生效的外賣咖啡杯禁令仍未足夠。
霍納高娃說：「交叉污染的可能性太高，所以任何咖啡杯都被分類為一般垃圾。」
可降解咖啡杯製造商
BioPak 的行政總裁史密斯（Gary Smith） 表示，其公司生產的可降解咖啡杯不含 「含氟表面活性劑」。
他表示荷伯特及阿德雷德的議會都接受他們的 FOGO 系列作為可降解包裝用品，鑑於即棄塑膠禁令的增加，監管機構應該努力確保獲認證的產品被接受。
史密斯未有說明 BioPak 可降解咖啡杯中有多少已被堆肥，但他表示「需要以教育來確保我們的包裝用料會回歸到有營養的土壤。」
還有甚麼替代品？
魯伊斯表示其基金會研究建議一個可以改變顧客使用咖啡杯的措施，就是對選擇使用外賣咖啡杯的顧客收費。
另一個建議是在有洗碗設備的堂食場所完全禁止使用外賣咖啡杯。
霍納高娃指出已經有餐廳根據禁令營運，但其他餐廳因擔心影響生意而沒有執行。
她說：「餐廳擔心的是假若他們這樣做，顧客會去光顧其他地方，那麼為甚麼不全面推行（禁令）呢？」
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