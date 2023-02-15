「婦仇者聯盟」反擊 澳男一夫三妻重婚罪被捕

情人節剛剛過，一位澳男就因為有太多「情人」被控重婚。案件廣受珀斯民眾關注。





澳洲聯邦警察就一宗罕見的重婚作出起訴，一名 48 歲的珀斯男子被控涉嫌重婚多次，犯了重婚罪。





48 歲的懷特（Gary Henry White）據稱在 2020 年 7 月與第二任妻子結婚時仍未與第一任妻子離婚，被控重婚以及作出虛假聲明。





澳洲聯邦警察局 (AFP) 高級警司勒曼斯（Kevin Loermans）在一份聲明中表示，欺騙和重婚罪必須得到嚴肅處理。他表示：「對於受害者和相關家庭來說，這類型的行騙和冒犯行為給他們生活帶來長期及負面的影響，警方將確保對此類事件及指控作出全面調查。」





根據控方資料，該名男子於2020 年 7 月與第一任妻子分居，並於同月與第二任妻子結婚，然而當時他尚未正式與第一任妻子離婚。直至2021年9月，他才正式與第一任妻子完成離婚手續。





而該名男子疑「重施故技」於2022年9月與第二任妻子分居，但當時同樣在未正式離婚的情況下，數月後於同年 11 月再娶了第三個女人，與第三任妻子結婚。





控方表示，在法律上，他的第三次婚姻並不涉重婚，原因是他在與第一任妻子離婚並沒完成下，與他的第二任妻子結婚，在澳洲法律上這屬於重婚，因此第二次婚姻屬無效。





然而，他與第三任妻子結婚時，「技術上」他當時是經已離婚的單身人士。



真人版《婦仇者聯盟》：第一任妻子社交媒體聯繫第二任妻子，向其揭露男子的惡行。警方同期開始對事件展開調查。

於2022 年底，男子的第一任妻子通過社交媒體聯繫上第二任妻子，並向其揭露男子的謊言及重婚情況，同期，警方開始對事件展開調查。





警方指，該男子於 2020 年 7 月與第二任妻子結婚時，但沒向她表明他之前的婚姻過往，更在婚姻申請表上聲明他從未合法結婚。





控方又指，除了一項重婚罪之外，48 歲的懷特還被控在法律文件上作出虛假聲明。被告曾向司法部的婚姻及生死部（Department of Justice’s Births, Deaths and Marriages）表明自己「從未合法結婚」，並簽署了一份「對婚姻沒有法律障礙」的正式聲明。





該男子於2023 年 2 月 9 日被捕，並被拒絕保釋。



