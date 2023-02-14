【實現鮑魚自由】華人指若違規者勸而不善 會直接舉報

要點： 維州漁業管理局發現每六個被檢查的人中，就有一人違規捕撈鮑魚；

違規捕撈者除了要面對高昂罰金外，更可被起訴。

對違規捕撈的監管仍面對重重困難。

雖然夏季已來到尾聲，但一年一度的捕撈開放季，對海鮮愛好者來說卻是重要的日子。





由初夏開始，維州菲利普港灣的海灘上人頭攢動，「鮑魚愛好者」林彥然也開始忙碌起來。





三年前，來自馬來西亞的林彥然在了解到維州可以捕撈鮑魚之後，為了「實現鮑魚自由」，她就買了裝備，練習自由潛水，開始「捉鮑魚之旅」。



我在馬來西亞只吃過在罐頭里面的鮑魚。我是來到了維州才實現了鮮鮑魚自由。 林彦然

她說：「因為鮑魚對於華人來說是一個很珍貴的食物，如果你去Springvale去購買鮑魚的話，好像一公斤也要很貴的。」





林彥然向 SBS 中文表示，自這個捕撈開放季以來，自己幾乎每個周末都會去捉鮑魚。而每次出行前，她都會確保一件事——同伴是否知悉維州捕撈鮑魚的規定。





「（我會問他）你知道（捕撈）青邊鮑（最小尺寸要求）是13厘米以上嗎？你知道現在還不到捕撈季節嗎？我會確保他（同伴）知道。」



從2020年起，居住在墨爾本的林彥然每到開放季都會去捕撈鮑魚，有時戰果滿滿。 Credit: Supplied 林彥然說，她曾在一個討論戶外活動的微信群裡看到有人展示自己捉鮑魚的戰利品，數量和尺寸都明顯不符合規定。





「我發現他是在岸上捕撈的，而且超過數量，那個（鮑魚）尺寸還特別的小。 」





「如果我現場看到有人這麼做的話，我會勸他，你放回去，不然我就會舉報。」





她指，如果我們不控制自己瘋狂捕撈的話，我們以後怎麼捕撈？我們就再也捕撈不到了。





維州漁業管理局（Victorian Fisheries Authority，VFA）一名發言人向 SBS 中文表示，在今年 1 月進行的 5715 次巡查中，共發現 970 人違規捕撈鮑魚。





即是平均每六個被檢查的人中，就有一人違規。其中，389人被開罰單，575人收到口頭或正式警告，六人因所犯罪行嚴重將面臨起訴，其中五人被指捕撈的鮑魚數量遠超規定數量。





該發言人說，在 2018年7 月至 2022年6 月間，維州漁業管理局平均每年進行45919 次巡邏，每年約發現 4706 名違規者。





這意味著每十個被檢查的捕撈者中就有一人違規，違規比例遠比今年低。



在維州，每人每日最多可以捕撈五隻鮑魚，違規者或將面臨高昂罰金。 Source: SBS / Tianyuan Qu 在墨爾本北阿爾托納站，漁業監督員布萊恩（右一）和同事們開展陸地巡邏和海下巡邏來打擊非法捕撈。 Source: SBS / Tianyuan Qu

維州捕撈鮑魚有甚麼規定？

澳洲每個州對捕撈鮑魚的規定有所不同。維州漁業管理局每年會對鮑魚數量進行評估，從而設定商業捕撈和休閒捕撈的配額。





據維州漁業管理局最新規定，在 2022/23 開放季，一人一天最多可捉五隻鮑魚。同時，捕撈者須提前購買漁證，且僅限白天捕撈。





在菲利普港灣，只可捕撈 10 厘米以上的黑邊鮑魚。在菲利普港灣以外的區域潛水時，可捕撈兩隻青邊鮑魚，但尺寸須為 13 厘米以上。





此外，必須潛入海水至少2米以下捕撈鮑魚；只能使用鈍器；離岸後才可去殼。





維州漁業管理局北阿爾托納站（Altona North）的漁業監督布萊恩（Todd Bryant ） 認為假如沒有這些規定，「漁業將會衰退」。





他指：比如今天有數百名潛水者，每個人捕撈五隻鮑魚，這沒問題。但如果沒有這些規定，可能每天都會有成百上千隻鮑魚從礁石上被撬起，這不利於長期的可持續發展。





據維州漁業管理局網頁所示，維州本年度的捕撈開放日為 2022年11月16 日至 2023年4月30日 的每個週末及公共假期，以及 12月25 日至來年 1月的第二個週日。但12月25日到1月的第二個星期日期間，可以每日捕撈。



在每次執法行動中布萊恩都會向違規捕撈者詳細介紹維州的捕撈規定。 Credit: Tianyuan Qu

過度捕撈或將面臨高額罰款

布萊恩向 SBS 中文表示，違法捕撈者將因其違規嚴重程度，面臨口頭警告、正式警告、罰款或訴訟等處理方式。





他說：「如果你多捉了一隻或者兩隻鮑魚，你可能會面臨高達 550 澳元的罰款。如果你捕捉數量嚴重超額，比如達到限額的兩倍，罰款也將近翻倍，達到 960 澳元左右。」





「一些特別嚴重的情況，比如你抓了 20 或者 25 隻鮑魚，並且還有尺寸不足等其他問題，你可能會被告上法庭。」





布萊恩指他們除了會在陸地上檢查捕撈者收穫的鮑魚外，也會潛到水底，確保他們在捉鮑魚時符合當局要求的規範。





「有些潛水者在水下捉很多鮑魚，然後只保留最大的。」





他說「這麼做的問題是，鮑魚被開殼後無法止血，會流血死亡。」





不少研究表明，在過去10年裡，過度捕撈以及氣候變化使野生鮑魚總量下降。在東南沿海地區，長刺海膽的過度繁殖亦導致鮑魚棲息地大規模退化。





鮑魚數量的下降也導致其總產值不斷縮水。澳洲農業及資源經濟和科學局（Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences，ABARES）2022 年最新數據顯示，鮑魚行業總價值在過去五年內不斷下降。





在2017/18年，鮑魚行業總價值高達1.51億澳元，於2019/20年降至1.4億澳元，而在2021/22年續降至1.34億澳元。



監管面臨重重挑戰

林彥然認為，現有的監管措施「不足夠」遏止非法捕撈。





她認為，應該巡邏更頻繁，處罰更重，多設立醒目的牌子提醒大致的（捕撈）規矩。





布萊恩表示在自己 7 年的職業生涯中，打擊非法捕撈一直存在很多挑戰。



违规捕获的鲍鱼会被重新放回大海，寻求存活的一线生机。 Source: SBS / Tianyuan Qu

監管面臨重重挑戰

林彥然認為，現有的監管措施「不足夠」遏止非法捕撈。





她認為，應該巡邏更頻繁，處罰更重，多設立醒目的牌子提醒大致的（捕撈）規矩。



一些違規捕撈者一旦被處罰過一次之後，他們就會想出更周密的計劃，讓我們很難再抓到他們。

布萊恩表示在自己 7 年的職業生涯中，打擊非法捕撈一直存在很多挑戰。此外，捕撈者和監管者之間的文化、語言障礙也是他面臨的一大難題。



