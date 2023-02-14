【生活開支】工黨部長承認政客言詞無法紓緩憂慮 堅稱「前景樂觀」

阿里 (Anne Aly) 是聯邦工黨政府的學前教育及青年事務部長。她星期一 (2 月 13 日) 出席澳洲廣播公司論壇節目《Q+A》時維護政府應對生活開支上升的措施，但坦言政府或政客所說的說話「沒有一句能夠令澳洲人的生活變得輕鬆」。





目前，澳洲的年度通脹率為 7.8%，是自 1990 年以來的最高水平。





阿里在節目上表示，澳洲民眾正經歷艱苦時刻是一個無法掩蓋的事實，而總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 領導的工黨政府正盡其所能提供紓困措施，其中包括將在七月正式實施的學前教育費用資助計劃。





她說，對她所屬選區以至全國各地民眾正經歷的痛苦感同身受，但鼓勵民眾樂觀面對未來。





阿里說：「我可以說的是，財長 (查默斯) 已表示，他相信通脹已經見頂且我們可以對未來有所期待，我認為這裡有一絲樂觀的情緒，就是當我們 (工黨政府) 有更多生活開支紓困措施正式生效，情況將有所改善。」



我明白，這聽起來好像是政客所說的空話。 聯邦學前教育及青年事務部長阿里

「但作為一名單親媽媽、曾經經歷過 (生活開支壓力)、曾經經歷過貧窮的角度，我確實知道，沒有一句我們所說的話，能令你的生活變得更加輕鬆。」



此前，一位現場觀眾向嘉賓提問，指自己近來與友人談論的都是如何爭取增加工作時數、賺取額外金錢應付開支的學校開支，「更不要提 (償還) 抵押貸款」。





她質問：「澳洲人如何能找到希望？」



阿里在節目上亦表示，過去一段長時間已有不少澳洲人受生活開支壓力所困擾，但這個情況目前已擴展至影響更為富足的民眾。





她說：「有一天，我在商店裡看著一名男士購買麵包，而他正在點算自己的銀幣，說如今麵包是多麼昂貴。」





「我記起自己以前單親 (養大孩子的經歷)，但看著我選區內較為富裕的地區民眾也要這樣做，這實在令人痛心。」





同樣出席《Q+A》節目的自由黨眾議員沃拉漢 (Keith Wolahan) 表示，他曾見過所屬墨爾本西北選區的家長，向他人哀求食物，而孩子就留在車上靜候。



聯邦自由黨眾議員沃拉漢 (Keith Wolahan)。 Source: AAP / Mick Tsikas 他說：「在我所在的墨爾本外郊區，家庭正苦苦掙扎。」



我真的非常擔心。我選區內有六個食物銀行，長長的人龍排到 (食物銀行的) 門外。 聯邦自由黨眾議員沃拉漢

他說：「我看見母親哀求食物，孩子就在車上。」





財長查默斯 (Jim Chalmers) 在過去的周末期間表示，澳洲儲備銀行 (Reserve Bank) 及聯邦財政部都相信，澳洲通脹率已經見頂。





但他表示，通脹將「維持高企一段較我們希望跟長的時間」，並將是澳洲經濟的一個長久問題。





上星期，儲備銀行決定 進一步調高基準利率 25 個基點 至 3.35% 以壓抑通脹，是自 2022 年 5 月開始以來連續第九次加息。





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