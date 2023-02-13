古代媒人變身約會Apps 雪梨華裔夫婦現身說法

記得第一次約會是到市中心食拉麵，我告訴三個朋友約會的時間地點，及對方電話號碼，作為安全措施。 王太

王太接受SBS中文訪問時，講述第一次與現在是丈夫王先生約會情況，表示當時有擔心對方提供的資料並非真確，提防遇到壞人。





「所以當時我在約會軟件認識的，最初的約會一定在公眾場所，並且會告訴朋友。」





2018年初，在雪梨居住的王太經朋友推薦，第一次在約會軟件（dating app）開帳戶。





「當時朋友介紹這個約會軟件是較為正經…並非一夜情…自己也想認識多些人，另外免費也是用軟件的其中原因。」



免費開帳戶

開帳戶3個多月後，王太認識了王先生，兩人並且相約到市中心餐廳見面。





「其中一個朋友陪我到餐廳門口…原來另外兩個朋友也（刻意）到同一餐廳用膳…我後來才知道。」





王先生2014年開始在約會軟件「識女仔」，他向SBS中文表示，當時一度在多個約會軟件，開要付費的戶口，同一時期與多個女仔在網上聊天。



當時已經27歲，年紀大，想搵女朋友。 王先生

王先生回憶說，當時任職企業管理層，沒有機會遇到合適可以拍拖的女仔。



遇過貨不對板

王先生也認為，在約會軟件上，用戶提供的資料不一定真實，他也遇過「貨不對板」。





「很多基本資料（都可能造假）…在網上聊天，發現對方的語法、拼寫都有問題，就知道對方提供的教育程度可能不真確。」





他說，知道有男用戶提供高些的身高、也遇過「誤導」照片。





王先生試過一個星期與高達3位在約會軟件認識的女士見面。





「（在軟件上）與人聊天情況就就很多…（後來）聊天幾次就知道對方提供的資料是否真確。」





王先生透過約會軟件，曾經與大約20位女士見面約會，拍拖最長不足一年。





「當時是希望有更長久關係，但始終不成功。」





王太就說，最初在約會軟件認識王先生聊天，「很多時，對方沒有立即回覆，回覆也不全面」，所以沒有想過可以維持長遠關係。





王太與王先生見面前，曾與3位約會軟件男用戶見面。





「一個見面後發現原來是不同層次；另一個見面幾次，對方搭自己膊頭感到不舒服，就知道不適合；其餘一個其實出街很多次，但發現自己喜歡對方，多過對方喜歡自己。」



軟件聊天太多浪費時間

王先生及王太在軟件聊天個多星期，就約會見面。





王太認為，在軟件聊天太多屬於「浪費時間」，要見面才知道對方是否適合。





王先生王太2018年5月第一次約會，兩年多後就結婚。



朱潘敏嘉與朱暑南去年結婚40周年時拍照留念。 Credit: supplied/Monica Chu 朱潘敏嘉接受SBS中文訪問時表示，1977年開始與丈夫朱暑南拍拖，兩人是在雪梨一個教會的學生小組認識。





「小學到中學在香港讀女校，瑪利諾，1975年隨父母移民到雪梨…當時教會的代母叫我加入學生小組，認識多些人。」



參與教會小組認識

朱潘敏嘉回憶說，當時小組認識一班朋友，男女都有，都是講廣東話，大家都沒有是因為要搵男女朋友，去認識對方。





「當時剛剛到雪梨，準備高考，完全沒有考慮拍拖…(在小組)大家討論聖經、戶外聚會野餐，都是群體活動。」





1977年升讀大學一年後，朱潘敏嘉身體健康不是很好，在母親建議下，停學一年。



當時自己未夠20歲，（教會）小組開始有人追女仔。 朱潘敏嘉

朱潘敏嘉表示，曾與大學一個男同學去街，經過一次旅行，就沒有再單獨約會。





「那次是教會去雪山旅行活動，在旅遊巴上，我們的座位在前排，見到一位體型較肥胖的女仔，便讓座給她，令她上落較為方便…加上自己有份籌備，應該照顧其他人。」





「他（男同學）竟然（因為我讓座）不高興，『畀面色我睇』，我覺得他沒有愛心，就『唔睬佢』。」





朱潘敏嘉說，朱暑南見她沒有了男朋友，展開追求，而她屬於「較為遲鈍」，當時未有察覺。





「有一次，看到家裡有送來的花，當時母親做了小手術在家休息，還以為是送給母親…後來他打電話問有沒有收到花，才知道是送給自己。」





她說，之後兩人多數去看電影，其實很多時都是一大班人的活動，大食會，旅行踩單車等。



當時計劃未來，是關於大學畢業後會搵工，去旅行，未有考慮結婚。 朱潘敏嘉

朱潘敏嘉指出，當時他們兩人都認為「唔使咁快結婚」。





期間朱暑南曾經到香港工作一年，到1982年，即兩人拍拖大約5年後結婚。



朱潘敏嘉與朱暑南當年在雪梨擺結婚酒。 Credit: supplied/ Monica Chu 談及現在很多年輕人利用約會軟件認識朋友伴侶，朱潘敏嘉表示，年輕時身邊根本沒有「相睇」，時代不同，現在資訊科技發展，就有不同的溝通方式。





她說，在參與的慈善組織華人公益金，認識20幾30歲的成員，他們也利用約會軟件結識朋友。





「（年輕人用約會軟件）是很普遍…現在男男女女都受高等教育，之後工作就很忙，沒有時間去正常社交生活，識朋友的機會不多。」





朱潘敏嘉說，知道有人在約會軟件遇到壞人受騙，但也認識有年輕人是透過約會軟件，成功結婚，生兒育女。





「做男女朋友，與結婚完全不同，有朋友同居10年後，結婚3年就離婚…有名份後，責任不同。」





對於使用約會軟件去物色男女朋友，以至結婚對象，朱潘敏嘉認為是有「效率」以及「科學」的方式。



高效率認識朋友

在約會軟件相識而結婚的王先生及王太也同意，約會軟件可以高效率認識朋友，並且表示願意向想搵結婚對象的朋友推薦用軟件。





王太說，她當時在約會軟件定出的要求，包括沒有宗教信仰，後來又加入希望是亞裔，約會軟件就會篩選。





「通常是有意認識伴侶的，才會用這些軟件，（在約會軟件找對象）相對是不會浪費時間。」





王先生也認為，如果真心要找結婚伴侶，利用約會軟件會遲早認識到適合的對象。





「透過軟件知道對方的個人資料，會更快捷容易熟絡。」





王先生認為，尤其爆發疫情期間，出外活動大大減少，在認識伴侶方面，約會軟件變得非常重要，因為軟件會提供很多選擇，當然要挑選一些是配對長遠關係的約會軟件。



王先生開始與太太約會拍拖後，第一個情人節是相約去公園跑步。





王先生表示：「是相識後第一個情人節，所以希望特別些。」





王太回憶說，記得是清早返工前，約去公園跑步。





「在公園的跑步徑上，有粉筆字寫有情人節字句…應該是他之前就去準備…都屬於難忘。」



王先生王太透過約會軟件認識並結婚，表示會推薦想找結婚對象的朋友用約會軟件。 Credit: supplied/ Mr & Mrs Wong 王太表示，之後他們都不大慶祝情人節，「不想浪費錢」。





王先生也同樣說，通常會在結婚紀念、生日才會慶祝送禮物。





至於今年是否會慶祝情人節，王太說，情人節當日要返夜班，丈夫日間返工，所以應該不會一齊食晚餐。





朱潘敏嘉就表示，已安排情人節與丈夫到兒子的住所「湊孫」，讓兒子兒媳出外慶祝情人節。





「丈夫很喜歡送花，有什麼節日或慶祝，都會收花，可能由於我『奄尖』，他考慮到送其他我可能不喜歡。」





朱潘敏嘉說，丈夫去年中風，現在已經無事，只是左手仍未能拿重物件。





「以前丈夫做所有粗重工作…現在我要推垃圾桶，公益金搞活動，我要自己搬所需物品上車…都覺得辛苦。」





她說，自己很怕熱，熱就容易發脾氣，丈夫也知道，所以熱就立即開冷氣，自己也不會埋怨。





「現在年紀大，夫妻好似朋友、生活伴侶，互相照應…還要照顧90多歲的父母。」





朱潘敏嘉表示，亦希望有情人終成眷屬，可以好好相處。



朱潘敏嘉一家三代大合照。 Credit: supplied/ Monica Chu