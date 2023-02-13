【開恩】1.9萬名臨時簽證持有者將獲允申請澳洲永居

要點 數千名在澳洲「前路未明」的難民從周一開始將獲允申請永居簽證；

預計 1萬9千人將受影響。

澳洲移民部長吉爾斯（Andrew Giles）表示，讓那些工作和繳稅的人「生活懸而未決」並無道理。

在工黨政府在駢邦選舉時，一關鍵承諾終獲兌現，數千名以「難民」身份來到澳洲的人士將被允申請永久居留簽證。





聯邦政府在周日（2月12日）晚，宣布從周一（2月13日）開始，大約 1萬9千名臨時保護簽證（TPVs）或避風港企業簽證（SHEVs）持有者將被允許申請永居簽證。





聯邦移民部長吉爾斯表示，讓那些工作和繳稅的人「生活懸而未決」是「無道理」 的。





他在一份聲明中表示：「臨時保護簽證和避風港企業簽證持有者工作、納稅、創業、聘用澳洲人並在我們的社區開展生活，他們通常在農村和地區。」



「但如果（他們）沒有永居簽證，就無法獲得貸款來購買房屋、創業或繼續深造。 」



無論從經濟還是社會層面來說，讓他們處於懸而未決的困境都是沒有道理的。

然而，這一項改變，只適用於那些在 2013 年底邊境保護行動（Operation Sovereign Borders）開始前抵達澳洲的難民，或者在2023年2月14日前持有或已經申請臨時保護簽證和避風港企業簽證的人士。





獲得永居簽證的人士現在可以申請 Centrelink 津貼，獲得國家殘障保險計劃（NDIS）和高等教育援助；他們還可以申請成為澳洲公民，並擔保家庭成員來澳洲。





政府稱，但大約 2500 名臨時簽證被取消或申請被拒的人將不被允許申請永居簽證；當局將會要求他們「自願離開澳洲」。



內政部長歐妮爾表示，艾巴尼斯政府仍致力於主權邊界行動。 Source: AAP / Mick Tsikas 內政部門歐妮爾 （Clare O'Neil）表示，政府仍然致力於邊界的主權行動，任何乘船抵達的人都將被拒。





她在一份聲明中說：「讓我明確說清楚，如果試圖在沒有有效簽證的情況下進入澳澈，將被拒之門外或被遣返回出發港。根據主權邊界行動，在澳洲定居的可能性為零。」





最新的宣佈是在工黨為持永居簽證乘船攜家人來澳的難民掃清障礙後作出的。



國際特赦組織澳洲（Amnesty International Australia）的活動人士海達里（Zaki Haidari）說，雖然該組織對這一改革感到「寬慰」，但對於其他難民被「排除」在這一決定之外，令人失望。





海達里說：「作為一個人權組織，國際特赦組織欣慰看到，經過這麼多年的努力，這項公告為 1.9 萬多名難民帶來了福音。」



與此同時，在被稱為是過渡性的案例中，其他難民被排除在這一決定之外，並被拒絕獲得永居簽證，對此我們感到痛心。

尋求庇護者資源中心（Asylum Seeker Resource Centre）說，雖然這項改革是一場胜勝，但仍有 1.2 萬人在等待獲得永久居留的途徑。



