澳洲黑色素瘤比率全球最高 一類「危險」廣告或遭限制

要點： 有人請願，呼籲改變助曬產品（例如太陽油）的廣告和營銷手法。

原因是有網紅在 TikTok 分享「日光浴日常」並推薦助曬產品。

倡議者指未防曬帶來的可怕影響和相關教育未能普及至澳洲年輕人。

倡議者指，在社交媒體上，數以千計宣傳「曬太陽」和「美黑」的帖文，正向對「不了解」紫外線潛在影響的年輕一代傳遞有害信息。





在八、九十年代，澳洲推出「Slip，Slop，Slap」的防曬運動，與在 1988 年的 Sunsmart 宣傳，強調關於曬太陽的危險，是不少澳洲人的童年回憶，亦讓澳洲在預防皮膚癌方面一直領先全球，但我們對曬黑皮膚和曬傷的認識是否已隨年月消逝？





如今，「美黑」產品內容已成為 TikTok 等社交媒體平台的熱搜，用戶可以宣傳他們最喜歡的助曬產品並分享他們的「美黑日常」。





除著「美黑」成為新潮流，有人發起請願，呼籲聯邦政府對宣傳助曬產品的廣告實施監管，倡議者更呼籲應該採取更多的行動和教育以針對皮膚癌問題。



「美黑」文化「生機勃勃」

當梅森 (Melissa Mason) 開始對社交媒體上的網紅和「美黑」進行研究時，更留意產品背後的公司。





以「黑鬼油」（助曬油）為例 — 部份更是不含防曬成份，而個別含防曬成份的品牌，含量亦極低，因此理論上「黑鬼油」需與防曬同時使用。





然而，大多的助曬產物只鼓勵消費者在曬太陽前先將產品塗抹身上，以幫助「自然曬黑」。





梅森向 SBS 新聞表示：「這讓我開始質疑為甚麼這些品牌獲准為這些產品賣廣告？為甚麼他們獲准在看似沒有免責聲明的情況下賣廣告？」



「它們似乎不受任何限制。當你考慮到治療用品管理局 （TGA） 最近剛針對網紅和品牌營銷和宣傳防曬的手法引入一些非常嚴格的指引時，這似乎是虛偽的表現。」





「美黑文化依然盛行，有些品牌似乎在沒有監管的情況下從中獲利。」





有作者發起了網上請願，呼籲聯邦政府調查澳洲助曬產品的廣告和營銷手法。



目前已收集了逾 7,500 個簽名。







梅森指希望見到助曬產品以可採取類似香煙和煙草產品的方式進行營銷和銷售，並在包裝上明確警告以向消費者說明潛在危害。





她說： 直到今天，吸煙仍未停止，仍然有人吸煙，但你無法迴避吸煙對身體造成影響的事實，亦是我想表達的核心問題。」





「如果你有關注這些品牌的社交媒體頁面，你會很容易不會察覺到「美黑」將對身體造成影響的事實，因為那裡根本不會告訴你，它們模糊了所有的消極情緒，將美黑包裝成健康。」





衛生及長者護理部向 SBS 新聞表示，如果一種產品沒有作出任何與 SPF 有關的健康聲明而只作出美容聲明，很可能被視為化妝品。





澳洲競爭及消費者公署 (The Australian Competition and Consumer Commission) 負責包括化妝品在內的消費品安全和標籤標準，發言人確認，化妝品受到澳洲消費者法的監管。





發言人說：「標準中沒有關於太陽危險警告的要求。」





「治療性防曬產品是指提供紫外線輻射防護並且SPF聲稱為 4 或更高的產品，均受到TGA 監管。」



防曬意識倒退？

根據澳洲黑色素瘤研究所 (MIA) 的數據，澳洲是世界上黑色素瘤發病率最高的國家，亦是 20 至 39 歲人群中最常見的癌症。





每 30 分鐘就有一名澳洲人被診斷出患有黑色素瘤，每 6 小時就有一名澳洲人死於黑色素瘤。





梅森認為，現今的年輕人可能沒有充分吸收有關防曬安全的信息，尤其是由於各大社交媒體平台上缺乏相關教育。





她說聯邦政府需要在社交媒體上展開宣傳活動。





她說：「上一次大型的防曬運動是『曬黑是皮膚細胞受創傷』，我們都記得，已經是 15 年前的事了。」



2009 年和 2010 年的「美黑的陰暗面」運動，旨在通過挑戰曬黑看起來健康的謬誤來提高人對黑色素瘤和曬黑危險的認識。 Source: YouTube 當那些廣告出現時，社交媒體還未出現，但現在，年輕人最喜歡的是上網……我認為這是政府措施需要針對的。」





「不應是廣告牌，不應是電視，而應該是社交媒體。」





MIA 的聯合醫學主任龍格 (Georgina Long) 教授表示，從社交媒體上的美黑趨勢可見，人們的意識可能正在倒退。





她對 SBS 新聞說：「假如我們回到幾十年前的七、八十年代，曬黑非常流行。」





「感覺就像我們又回到了當年，更差的是社交媒體和網紅吹噓「美黑」和皮膚曬出蜜糖色的美麗。」



政府有甚麼行動？

衛生及長者護理部向 SBS 新聞表示，政府將在今、明年的夏天與澳洲癌症委員會 (Cancer Council Australia) 合作，投資 1,000 萬元用於一項全國性皮膚癌預防運動。





該活動希望可以特別針對 40 歲以上的男士。





該部門表示，將側重於 YouTube、Facebook 和 Instagram等社交媒體上投放廣告。





龍格教授謂，任何宣傳活動和健康信息都必須跟上現代溝通模式的步伐。





她說：「我們通過社交媒體進行電子化溝通，因此我們需要改變信息，要強調這是一個問題，需要每年都傳達關於紫外線或陽光照射的信息。」





「我們需要保持信息歷久常新，並與現今的人息息相關……我們非常關注曬黑被美化。」



社交媒體應該承擔多少責任？

2022 年 9 月，MIA 的代表於全國新聞俱樂部發表的講話中，呼籲政府、廣告商和社交媒體公司採取更多行動，以正視陽光傷害和紫外線照射的風險。





不久之後，TikTok 和 MIA 合作推出了「曬黑即煮熟 」運動，鼓勵創作者通過簡短的喜劇視頻強調曬黑的危險。



TikTok和澳洲黑色素瘤研究所聯手發起一場運動，以提高人對曬黑相關危險的認識。 Credit: TikTok / Melanoma Institute Australia 龍格教授說，MIA 曾相信 TikTok 也會禁止#sunburnchallenge，但事實不然。





TikTok 發言人向 SBS 表示，該公司從未禁止#sunburnchallenge 的主題標籤在平台上出現。





相反，它禁止「鼓勵或美化曬黑」的短片，同時就現有主題標籤添加教育內容，包括彈出警告並將用戶引導至 MIA 的連結。



其發言人說：「我們選擇不禁止主題標籤，因為知道我們的社區對創作者分享的信息反應最好，這些信息包括醫學專家的教育內容，或其他人關於曬傷的影響和危險的警告。」





「全面禁止主題標籤可能會連正面信息亦被刪除，包括預防意識。」





「在這情況下，在人們需要預防信息的夏季，在平台上發佈總比完全刪除好。」

