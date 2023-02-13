【新州路費大改革】工黨承諾：明年起「部份車輛」減價三份一

目前，貨車等重型車輛及部份多用途車輛 (ute) 使用收費道路的路費較一般車輛高出兩倍。工黨承諾，一旦當選將會削減有關車輛的路費達三份一，即每程可節省約高達 $8。





與此同時，工黨亦計劃為其他一般駕駛者設置收費上限，將每星期的道路收費限制在最多 60 元。





工黨預料，收費上限計劃將惠及超過 50,000 萬名駕駛者，耗資 1.5 億元。





根據計劃，上述兩項新措施將在 2024 年 1 月 1 日生效，為期兩年。與此同時，澳洲競爭及消費者公署 (ACCC) 前主席費爾斯 (Allan Fels) 教授亦將帶領一項針對收費道路網絡的大型檢討。



根據工黨的計劃，一輛貨車每日行走兩程收費公路、每星期五天，一年將能節省 3,800 元。





有關的「優惠」設有每星期 10 程的上限，但工黨表明，計劃將鼓勵貨車司機使用收費道路，從而避開城郊留面。





新州工黨領袖柯民思 (Chris Minns) 表示，收費道路是小企業的一大負擔，特別是不少技工都需要穿梭雪梨不同地方工作。





他說：「政府決定為一個建成 20 年的道路引入收費，逼使貨車司機使用區域路面，導致交通混亂擠塞、傷害企業。」





「工黨將為小企業提供更多收費道路紓困措施、令貨車避開區域路面，並為新州的收費道路網絡及使用它們的駕駛者帶來一個新開始。」





柯民思亦指，為一般駕駛者而設的每星期 60 元收費上限，將由新州政府民政廳 (Service NSW) 負責執行，且不會取消現有的道路收費回扣計劃及 M5 公路現金回贈計劃。





他說：「工黨執政下，駕駛者將獲得更多及更好的收費道路紓緩。」





上月，新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 承諾，政府將在 2025 年對新州道路收費系統進行大型重組。





他表示，重組後駕駛者將能以較低的價格使用雪梨的公路。



費爾斯教授表示，雪梨的收費道路網絡存在多項問題，包括 (缺乏) 競爭。





他說：「雪梨收費道路有一個主要的營運者，這個情況為它 (這間公司) 較其他公司帶來巨大的競爭優勢。」





費爾斯教授又指，他將審查這間公司 (Transurban) 與政府之間的關係及協議，以及其透明度。他亦將研究鼓勵貨運車輛在夜間而非繁忙時段使用收費道路的可能性。





上星期，負責營運雪梨 12 條收費公路當中 10 條的私營企業 Transurban 表示，新州道路使用者在六個月內支付超過 8.35 億元道路收費。





新州政府已就雪梨收費道路系統進行檢討，報告原定去年九月發表，但被推遲至新州州議會選舉後公佈。





新州州議會選舉將在 3 月 25 日 (星期六) 舉行。





