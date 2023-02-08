新州政府擬「靜靜雞」修例：一個常用「慳錢法」遭撤銷

政府在文件中「靜悄悄」地宣佈，將會取消守法駕駛者可獲得的駕駛執照續牌半價優惠，以騰出資源予政府新制定的良好記錄駕駛者豁免罰款計劃。





但新州政府在其半年度預算前瞻文件的其中一頁公佈，若新州兩黨聯盟在三月舉行的州議會選舉中勝出，有關計劃將在本年 6 月 30 日結束。





有關計劃將由另一項新措施取代。兩黨聯盟政府計劃，過去五年駕駛紀錄良好的駕駛者一旦觸犯輕微違規行為，將可有權申請豁免繳交罰款。





有關違規行為包括 輕微超速駕駛、違反禁止左轉或右轉的標誌、在巴士專用線上行駛、沒在停車指示牌前停車、沒掛 L 或 P 牌、16 歲以上乘客沒扣安全帶等。





合資格駕駛者若在巴士專用線上行駛將可節省最多 2,200 元罰款、若超出時速限制少於每小時 10 公里可節省 124 元罰款、若未有遵守禁止左轉或右轉標誌則可節省 275 元罰款。





違反上述違規行為的駕駛者仍可被扣分，而豁免罰款的「優惠」亦僅限每三年申請一次。



預算文件在星期二 (2 月 7 日) 發表。政府在文件指：「預料這將導致 2023-24 年度的收入減少 190 萬元，並將在 2025-26 年度之前三年內的收入減少合共 580 萬元。」





當局公佈的新計劃是跟隨反對黨的類似做法。 新州工黨在一月中表示 ，一旦在州議會選舉中當選，表現良好的司機在 12 個月內可以恢復 1 分的被扣分數。





目前司機每三年才能重置一次分數。工黨表示，將在今年內推行有關試驗計劃，據報暫定為期 12 個月。





計劃意味一名駕駛者若觸犯輕微超速違規行為並被扣一分，一年後將可獲撤銷有關扣分紀錄，大前提是被扣分後再沒有觸犯任何違規行為。





工黨領袖柯民思 (Chris Minns) 當時說：「工黨的規則很簡單：安全駕駛就有分加。」





然而，雖然工黨的計劃由於並不涉及罰款而對新州的財政預算沒有影響，工黨亦未表明將會保留駕駛執照續牌半價優惠的計劃。



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