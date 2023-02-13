政府再撥 4.2 億縮窄原住民差距 「遊戲規則」或被改寫

要點： 除了在 10 月份預算中為明確解決方案預留 12 億元外，將增加另一筆額外資金。

該計劃包括用 1.5 億元為偏遠社區提供安全可靠用水。

已撥出近 2,200 萬元用於具創傷意識和符合文化的項目，以支援面對家庭暴力的家庭。

適逢向 作出歷史性道歉 15 周年，聯邦政府即將公佈第二份「縮小差距實施計劃」，重點關注提高原住民生活質素的實際方法。





在 10 月的預算中，已為「縮小差距」計劃預留 12 億元，以提供明確的解決方案。





今次將再宣佈額外撥出 4.24 億元，以資助一些新措施。包括：提供更多的清潔食水和支援家暴倖存者，以加快縮小澳洲的原住民與非原住民之間的差距。



今年的實施計劃包括在四年內投入 1.5 億元，為偏遠社區提供安全可靠的食水。





另外，已撥出近 2,200 萬元用於具創傷意識、符合文化的項目，以支援面對家暴的家庭。





一些支援遭受家暴和性暴力的婦女和兒童的家暴和預防法律服務提供者，會在兩年內獲得 6,860 萬元的資助。





該計劃還承諾在四年內投入 3,840 萬元用於偏遠地區學生的國內教育，並在兩年內投入 1,180 萬元使社區更容易獲得營養食品。





澳洲原住民部長伯尼 （Linda Burney）於去年11 月向國會提交了《2022 年縮小差距》報告的結果，顯示原住民與非原住民的主要發展領域的差距越來越大。





這是自「縮小差距」國家協議生效以來的第一份報告，顯示許多目標並無按計劃實現。





但伯尼卻指各州政府和不同部門在與原住民社區合作方面越來越好。





她說：「我們的措施會更加具體和更有針對性，會帶來真正的影響，補充各州和領地正在進行的工作，並支持由原住民和托雷斯島民帶領的社區組織，支援該社區的工作。」



