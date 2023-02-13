【情人節必睇】做個醒目情人 有什麼陷阱你要知?

不過，根據澳洲競爭及消費者委員會 (ACCC) 的網站Scamwatch 公布的數據顯示，去年澳洲國民因愛情詐騙損失超過 4000 萬元。





去年，Scamwatch 收到近 3,700 份有關愛情詐騙的投訴，數字比對上一年增加了百分之 8，但實際受影響的人數可能還要高，因為有許多人選擇不舉報被騙。





同時，騙子通常是投機取巧的罪犯，利用一些人希望在情人節尋找伴侶的機會進行詐騙。





聯邦銀行集團專門針對欺詐行為部門的經理羅伯茨表示，一些您不認識的人在 Facebook 上發出好友請求或在約會應用程式上發來的短信，都可能是愛情騙子。





他說：『他們通常會在網上以虛假身份誘騙對方。愛情騙子通常會用幾個月的時間與對方密切聯繫，當一旦開始獲得對方信任，他們就會開始以健康或家庭等問題，向受害人索取金錢或禮物。』





同時，他亦指出，如果詐騙者的要求不遂，他們的短訊和電話可能會變得持續和直接，並會對受害人表示感到絕望。





而如果他們達到要求， 通常便會變本加厲，要求更多。而這些騙徒亦經常用藉口沒有履行與受害人達成的承諾，例如是一起旅遊或其他的承諾。





羅伯茨亦提醒市民切勿匯款給您不信任或未曾見過面的任何人，又或者告訴他們你的銀行密碼、信用卡或銀行帳戶的資料。調查一下你新認識的伴侶。 同時，亦與您的家人和朋友談論您在網上找到的伴侶。因為他們可能可以為你提供客觀的分析，幫你免墮入愛情陷阱。





另一方面，澳洲競爭及消費者委員會亦提醒大家要留意一些網上假冒的花店禮品網站，這些網站通常只會在情人節前後突然出現，騙取買家金錢後而沒有送貨。





新州公平交易處專員曼恩（Natasha Mann） 警告大家在今年情人節在網上購買禮品前，應先好好作出研究。





她說：『如果你要買禮物，尤其是鮮花前，必須要在購買前研究一下商家和產品的質量是否可靠。』



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