【減塑飲管之戰】誰是被「犧牲」的一群？

要點： 維州最新成為禁止使用即棄塑膠製品的州份。

這禁令包括飲管，以社會共融為代價。

此舉將為殘疾人士的融入社區造成新的障礙

本月，維州成為澳洲最新一個禁止使用一次性塑料製品（包括飲管）的州份。 雖然這是環境和海洋生物的勝利，但這會以社會共融為代價。





即棄飲管令很多人無需在事前計劃或協助，就可安全地享用飲品。雖然可以選擇可持續的塑膠替代品，但這些選擇對於有複雜醫療需求的消費者來說通常不安全或無法使用。





新禁令下允許有醫療需要的人購買塑膠飲管，但如果沒有職員的幫助，這些物品將無法在超市、酒吧或餐廳購買。在禁令下，並未有措施以保證這些場所，會為有需要人士繼續提供塑膠飲管。





殘疾人士社區的意見可以有效地幫助對抗澳州即棄塑膠製品的禁令，並在此過程中打擊歧視。



誰人和為甚麼需要塑膠飲管？

廢除飲管對很多人而言是小事一樁，但卻會為殘疾人士融入社區造成新的障礙。到目前為止，在公共場所提供塑膠飲管是一種負擔得起而且簡單的無障礙措施。





一般人很容易把飲「飲料」這個行為視為理所當然，但對於某些人，看似「簡單」的動作卻可對健康構成重大風險。他們透過使用飲管以更安全的姿勢或控制液體的流動，來減低窒息風險。





許多殘疾人士透過使用飲管，可以在沒有協助或專業設備的情況下飲用物品和避免溢出。飲管還可以舒緩口腔潰瘍或損傷的痛楚，使藥物或補充營養更易入口。





飲用液體有困難的人要通過仔細的反覆試驗，才得出飲用的策略。雖然有些人可以成功使用可再用的飲管，但目前這些「代替品」都無法與即棄塑膠飲管的實用性或安全性相提並論。





塑膠比紙質更耐用，比金屬更涼快，人們可以更安全、長時間地飲用熱冷飲品。塑膠具有低過敏性和感官性特徵，並且在咬合時比金屬、木材或麵條更安全。





最後，可重用的飲管需要仔細清潔以避免食物中毒。對於行動受限或身體虛弱的人來說，這是他們無法獨立做到的，因而令他們有危險。基於這些原因，塑膠飲管對於很多殘障人士來說，仍然是簡單但重要的工具。





一些消息人士指，如果將塑膠飲管包裝在一起，並放在由相同物料製成的瓶子或容器中，可以把它們放入回收箱。請向你當地的議會查詢。



責任誰屬？

政府機構鼓勵維州的殘障人士，自攜飲管前往場所，並在有需要時尋求協助購買塑膠飲管。





當飲管成為補充水分的必備工具時，個人責任便很重要。忘記帶飲管可能會錯過社交應酬，或者在計劃意外地改變時無法補充水分。





當他們需要向場地職員提出「特殊要求」以獲得無障礙工具(飲管)，受恥辱和歧視的風險很高。







正如殘疾行動主義者王美華（Alice Wong） 解釋，「你永遠不知道你會遇到甚麼態度：冷漠、憐憫或徹底拒絕。」





獨立的和可負擔的無障礙措施是通用設計的關鍵。這種設計旨在最大程度地讓產品和環境可供所有人使用，而無需進行調整。





此類措施也包含在澳洲的《殘疾歧視條例》。在遵守飲管禁令的同時，企業可以通過以下方式執行《條例》的原則：



為有需要人士儲備可彎曲的塑膠飲管。

不要求提供醫療需要證明。此原則也適用於攜有服務性動物、行動輔助設備和其他使用要求的顧客。

提供和談論塑膠飲管時不會讓有需要人士感到蒙羞。

用簡單的語言和圖片告訴人們有飲管可供使用。許多患有吞嚥障礙的人在說話或語言方面也有困難，因此無障礙溝通是重要的。

具共融性亦可持續的方法

「飲管戰爭」對殘疾人士的巨大影響，體現了一種更廣泛的現象，稱為「環保障礙歧視」。





當環保政策、設計或活動會殘疾人士產生歧視時，就會出現「環保障礙歧視」。





儘管飲管、即棄濕紙巾和預切蔬菜等產品，對很多消費者的健康和獨立性很重要，但仍遭到公開詆毀。





殘疾人士並不反對可持續發展。事實上， 2021 年一個英國的調查顯示，93%的殘障受訪者承諾盡量減少他們家中對環境的影響。但由於行動不便，17% 的人無法做出可持續性的消費選擇。





面對逆境，殘障人士「諗頭多多」且「堅毅不屈」。這讓它成為環境事業中的強大盟友和設計領導者。目標讓「共融性」與「環保主義」共存，通過合作和共同設計，推動具持續性的創新發明。



例如加拿大的社企 Sustainability Through an Inclusive Lens 證明，共融性的方法可以同時為地球及其多樣化的居住者帶來具大的勝利。研究一致顯示，共融性設計對商業也有好處。





為實現可持續發展而作出改變，最終都是為了保護基本人權，共融性環保主義是澳洲的最佳選擇。

