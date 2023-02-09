【告急！】土耳其敘利亞大地震死亡人數逾萬二

要點： 澳洲的目標是在本周末之前向土耳其派遣救援隊。

澳洲政府已經提供了1000萬澳元的初步援助。

艾巴尼斯形容，地震造成的「破壞規模非常可怕」。

土耳其和敘利亞的強烈地震目前已造成逾1.2萬人死亡。在外界批評其政府對大地震的應對措施之後，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）承認救援工作存在「不足之處」。





這場大災難夷平了數千座建築，許多人受困，數目不詳。嚴寒的天氣讓本來就不容易的救援行動更加困難。





這場 7.8 級地震是本世紀發生的最致命地震之一。地震發生三天後，死亡人數繼續上升，搜救人員仍在從廢墟中救出倖存者，但留給搜救倖存者的時間已經不多了。





伴隨著網上不斷的批評聲，土耳其總統埃爾多安前往受災最嚴重的地方之一——震中地區卡赫拉曼馬拉什省，探望災民，並承認政府在應對方面存在問題。





他說：「當然有不足之處。條件是顯而易見的，為這樣的災難做好準備是不可能的。」





在土耳其南部城市安塔基亞，數十具屍體排放在一家醫院外，有些屍體上蓋著毛毯和床單，有些則放在屍袋中。



逾萬人在是次大地震中死亡。 Source: AFP, Getty / Aaref Watad 土耳其南部和敘利亞的家庭在嚴寒中度過了地震後第二個夜晚，已不堪重負的救援人員不斷努力從廢墟中搜救倖存者。





在土耳其災區，許多居民寧願睡在汽車里或裹著毯子睡在街上，他們害怕回到建築物中。第一次地震發生之後的數小時又發生了第二次地震。這是土耳其自1999年來最致命的地震。



地震後四名澳人下落不明

澳洲總理艾巴尼斯表示，澳洲計劃在本周末前派出一支救援隊抵達土耳其。





外長黃英賢（Penny Wong）證實，地震發生時有四名澳洲人仍然下落不明。





她表示：「他們的安全是我們的當務之急，在安卡拉的領事官員正在與當地政府和其它方面合作，以協助他們。」





澳洲外交及貿易部正在向另外 40 名身處該地區的澳洲人提供領事援助。



聯邦政府本周透露，澳洲將提供 1000 萬澳元的初步援助款項。





艾巴尼斯在周三（2月7日）透露，外交和貿易部正在協調一支多達 72 人的搜救隊，他們將協助土耳其當局的工作。





「我們的心情很沉重」總理向國會表示，「不可能對那些可怕和令人心碎的情景視而不見。」



（地震造成的）破壞規模非常可怕，整個街區都被夷為平地並被掩埋，但真正受到破壞的是民眾。 艾巴尼斯

艾巴尼斯說，該搜救隊伍在尋找倖存者、提供醫療援助和救出被困在廢墟下的倖存者方面 「訓練有素」。





他說，澳洲外交及貿易部正在與新州消防救援部門以及澳洲國防軍密切合作，協調搜救隊「盡快」起程。



外長黃英賢 Source: AAP / Mick Tsikas 艾巴尼斯指：「我們的目標是在本周末前能抵達當地。我想提前感謝這些人員和他們的家人。」





「我想強調的是，他們願意在任何有需要的地方為人們提供支持。」





他表示，對於許多在地震災區有親人的澳洲人來說，這一周「非常焦慮」。





「那些場景和那些名字，雖然離我們的海岸很遠，但不應該被遺忘，也不應該在我們的腦海中淡忘。」





艾巴尼斯說：「我們有義務支持我們在世界各地的朋友。」





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）在提問時關注澳洲如何幫忙應對，是一個少見的合作時刻。

