【再接新投訴】華裔腦科醫生張正賢 紀律聽證會料下周舉行

新州醫療保健投訴委員會（Health Care Complaints Commission）在收到對雪梨腦外科醫生張正賢（Charlie Teo），涉及專業操守的投訴，決定舉行聽證會。
張正賢最初面臨兩宗投訴，當局原定於去年9月舉行聽證會，後來推遲。
自去年10月以來，醫療保健投訴委員會收到多3宗投訴。
據「雪梨晨鋒報」（Sydney Morning Herald）報道，聽證會將於下星期一舉行，為期5日。
過去15個月，由於受到醫學委員會的禁制，張正賢在澳洲未能進行任何「復發性惡性顱內腫瘤和腦幹腫瘤手術」，除非有至少 20 年經驗的神經外科醫生，為他提交書面批准。
在下周舉行聽證會，也會決定上述禁制是否會撤銷。
腦外科醫生張正賢的行醫備受爭議，他治療被認為無法做手術腫瘤患者的方法，引起批評，但也有支持者稱讚他挽救了他們的性命。
有報道指張正賢向病人家屬收取巨額手術費用，但手術最終無補於事，對病人造成災難傷害。
來自新州Shoal Bay，七歲的霍華德（Bella Howard），腦幹上檢測到侵襲性腫瘤，她的父母設法延長她的生命，她後來接受張正賢醫生的手術。
2020 年 4 月，霍華德家人向張正賢支付了 10 萬元進行手術，手術後她左側癱瘓，並在腫瘤復發7個月後去世。
張正賢在接受傳媒訪問時，曾經表示自己「人」，在他的職業生涯中犯過錯誤，但否認他貪財的指控，並指出他每年在發展中國家進行4個月的無償工作。
他表示：「我對待病人就如同家人一樣，如果（病人）出現問題，我也很難過。」
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育及娛樂內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。