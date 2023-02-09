【再接新投訴】華裔腦科醫生張正賢 紀律聽證會料下周舉行

新州醫療保健投訴委員會（Health Care Complaints Commission）在收到對雪梨腦外科醫生張正賢（Charlie Teo），涉及專業操守的投訴，決定舉行聽證會。





張正賢最初面臨兩宗投訴，當局原定於去年9月舉行聽證會，後來推遲。





自去年10月以來，醫療保健投訴委員會收到多3宗投訴。





據「雪梨晨鋒報」（Sydney Morning Herald）報道，聽證會將於下星期一舉行，為期5日。





過去15個月，由於受到醫學委員會的禁制，張正賢在澳洲未能進行任何「復發性惡性顱內腫瘤和腦幹腫瘤手術」，除非有至少 20 年經驗的神經外科醫生，為他提交書面批准。





在下周舉行聽證會，也會決定上述禁制是否會撤銷。





腦外科醫生張正賢的行醫備受爭議，他治療被認為無法做手術腫瘤患者的方法，引起批評，但也有支持者稱讚他挽救了他們的性命。





有報道指張正賢向病人家屬收取巨額手術費用，但手術最終無補於事，對病人造成災難傷害。





來自新州Shoal Bay，七歲的霍華德（Bella Howard），腦幹上檢測到侵襲性腫瘤，她的父母設法延長她的生命，她後來接受張正賢醫生的手術。





2020 年 4 月，霍華德家人向張正賢支付了 10 萬元進行手術，手術後她左側癱瘓，並在腫瘤復發7個月後去世。





張正賢在接受傳媒訪問時，曾經表示自己「人」，在他的職業生涯中犯過錯誤，但否認他貪財的指控，並指出他每年在發展中國家進行4個月的無償工作。





他表示：「我對待病人就如同家人一樣，如果（病人）出現問題，我也很難過。」

