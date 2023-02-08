敘利亞土耳其地震傷亡人數繼續上升 如何伸出援手？

要點： 敘利亞和土耳其的地震已經造成 4000 多人死亡，成千上萬的人受傷；

澳洲政府已經承諾提供人道主義援助，這場災難的實際傷亡人數仍有待統計；

隨著國際援助抵達當地，澳洲人可以通過多種方式幫助受災最嚴重的人。

一些人奄奄一息，渾身是血，精神狀態亦不任，全身癱軟，救援人員只好將一個個生還者抬到避難所緊急救護。





不幸的是，還有許多人未能及時逃生。





可怕的場景不斷出現，建築物倒塌，人們的生計和家園被毀。



敘利亞民防組織白頭盔（White Helmets）呼籲國際提供幫助。他們指，那些仍然被困在廢墟下的人「時間已經不多了」。





國際社會已緊急向土耳其東南部和敘利亞西北部地區提供援助，澳洲亦承諾向人道主義機構提供一千萬澳元。





對於那些希望力所能及提供幫助的澳洲人，可以考慮以下方式出一分力。



紅十字會

世界上最大的人道主義網絡國際紅十字會與紅新月會聯合會（IFRC）已經在敘利亞和土耳其發出兩次緊急呼籲，以應對這場災難。





國際紅十字會與紅新月會聯合會正在受災災民提供熱食，收集民眾捐獻的血液和血漿，並幫助將災民送往避難所和附近的醫院。



該機構的卡斯特利亞諾斯（Xavier Castellanos）指：「敘利亞已經經歷了長達十年的戰爭，此前遭受重創的生活條件如今更加糟糕。失去家園和親人的人們需要我們的支持。」





「這次地震造成了難以估量的損失。我們最擔心的事情正在變成現實。在這次救援中，每一分鐘都很重要。」



援助聯盟

由 15 間澳洲慈善機構組成的緊急行動聯盟呼籲民眾提供力所能及的援助。





緊急行動聯盟收到的捐款將直接捐給九個主要慈善組織，包括聯合國難民署（UNHCR）、救助兒童會（Save the Children）、樂施會（Oxfam）和援外社（CARE）等。





援助將包括緊急避難所、醫療服務和為兒童提供冬季用品包等等。



本地支援

Amal Al-Salihah 是一間總部位於雪梨的非牟利組織，由四名土耳其移民創立，為他們的祖國提供支持。



聯合創始人之一達尼斯（Erkan Danis）說，他的團隊正在呼籲民眾為其在當地的合作夥伴捐款，以提供帳篷、毛毯、尿片和雨衣。





當地人正面臨著寒冷和暴雨，許多人無法返回他們的房屋——已經被地震摧毀。





達尼斯表示：「很多能夠活下來的人都不准備搬回房屋，而是住在自己的車裡。」



伊斯蘭的慈善支柱

基於穆斯林的非政府組織伊斯蘭救濟（Islamic Relief）已經進入由敘利亞叛軍控制的西北部地區，那裡有280萬人流離失所。





伊斯蘭救濟組織駐伊德利卜（Idlib）省辦事處負責人哈姆扎（Mohammed Hamza）說，地震給人的感覺就像「審判日」，民眾仍然留在街上，害怕餘震而不敢回家。





敘利亞和土耳其的大部分人口是穆斯林，該宗教的支柱之一是慈善。現在，像伊斯蘭救濟這樣的援助組織正在呼籲民眾以信仰的名義提供幫助。





哈姆扎在一份聲明中表示：「目前，伊斯蘭救援團隊正在分發我們庫存的毛毯、床單和床墊，但這些東西今天就會用完，我們需要盡快提供更多物資。」





「醫院裡擠滿了傷者，我們正在為他們提供藥品和其它物資。」





