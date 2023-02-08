名字「讀音奇特」 但「我」：不想放棄

要點： 名字聽起來「奇趣」的人正選擇不再使用英文名。

但有些人會因為名字難以發音而受負面影響，包括被社會排斥。

他們正在努力令他人可以正確地發音，並且有一些實用的措施令這件事變得更容易。

羅介雍 （Jieh-Yung Lo）在20 多歲時，曾短暫地以「J-Lo」自稱。





他向 SBS 新聞表示：「這個名字突然流行起來，當我自我介紹為「J-Lo」時，每個人對我的態度都截然不同，所以我開始使用它。」





無論在過去還是現在，很多人都會覺得這個人擁有一個「讀音很有趣的名字」。





當他開始在阿辛頓澳式足球會 （Essendon Football Club）推廣多元文化項目時，因為很多球員都不會讀他的名字。所以在37 歲那年，他開始將自己的名字簡化為「 J-Lo」。





「我覺得此舉打破了障礙，他們變更友善和愉快。」





「透過使用這個暱稱，他們似乎認為打破了與我的隔閡，不再認為我是外來的種族，把我當成他們其中的一員。」



Jieh-Yung Lo 是澳洲國立大學亞裔澳洲領導力中心主任。 Source: Supplied 因此，在羅介雍剛步入政壇時，亦是以 J-Lo 作名稱。





他說：「儘管我不再是工黨成員，但黨中仍有很多人稱我為 J-Lo。」





但羅介雍漸漸開始後悔自己的決定。





他說：「我覺得自己背叛了我的傳統和身份，亦背叛了我的父母。」





他的父母說他的名字有心胸廣闊的意思，不會因小事而困擾或妨礙他。





他說：「你的名字是父母給你的最重要的東西之一，特別是在中國文化。 它反映了你父母的期盼，希望你長大後成為怎樣的人。」





因此，當他決定在 2008 年決定出任蒙納殊（Monash）市議員時，他的同事建議他改名為「Jeff」或「Jason」之類的名字，因為怕他的本名會令人以為他不能正確地說英語。羅介雍拒絕了他們，他想對自己更加真實和真誠。



「你的名字是父母給你的最重要的東西之一，特別是在中國文化。」 Jieh-Yung Lo

羅介雍在 23 歲時，當選墨爾本蒙納殊市議會的第一位華裔澳洲人。由此證明他的決定是正確的。





為了證明黨內那個改名的建議是錯誤的，這正給予他額外的推動力，令他更努力去宣傳和競選。





他說：「我的父母為我的不妥協而感到驕傲，我保留了這個名字。」



從「同化到真實」的轉變

現在他是澳洲國立大學（Australian National University）澳洲亞裔領導中心總監，他表示越來越多人選擇不使用英文名字，特別是新移民。





他說：「這是因為澳洲正變得越來越多樣化、具包容性和全球化。」



羅介雍說，澳洲正在變得更加多元化、包容和全球化。 Source: AAP 「越來越多人對自己的傳統和血統，和來自的地方變得更加熱情和自豪。」





「他們現在把它視為榮譽徽章，而不是試圖隱藏它。」





羅介雍還認為，社會已經出現「同化到真實」的轉變。





他說：「人們想變得更真誠和更真實。」



擁有不常見名字的人可能會被社會排斥

Fiona Swee-Lin Price 是跨文化傳訊主任，她與大學合作已數十年，幫助他們在畢業典禮和其他場合讀出學生的名字。





公關公司 Globalize Consulting 的總監說，人們逐漸地知道正確讀出人名的重要性。





她說：「如果你不能使用某人的名字，就會在社交上把他們排除在外。」





她續說，她聽說過一些人要改用英文名，是因為他們的同事很難讀出，甚至讀不出他們的本名。





她說：「有人說 （這件事）是他們職業生涯的主要問題，因為當其他人要介紹到訪者時，都會猶豫，躲避或者在走廊裡避開他們。」





但 Price 博士說，不應對來自不同背景而有英文名的人作出假設。一位韓國女士告訴她，她兒子的老師對她的韓國名字評價很高，並說：『哦，好女孩，我很高興你沒有改英文名字』。





她說：「你不需要因為覺得我做了正確的事而給我掌聲，有些人對於使用原名是感到舒適的。」





她表示有些中國人在不同的環境中使用不同的名字，而其他文化則鼓勵人們在成年後使用新名字。





她說：「如果他們會因為改名而感到舒適，那麼你應該要尊重他們。」





Price 博士說，擁有一個不常見的名字也會給此人帶來很大的壓力，他們要不斷地教導別人如何讀出名字，並不是每個人都願意這樣做。



Fiona Swee-Lin Price 是跨文化傳訊主任。 Source: Supplied

需要關注實際的解決方法

Price 博士認為，重要的是將名字的讀音視為一個實際問題，需要實際的解決方法，而不是某程度上反映一個人性格的道德問題。





她說：「他們為做得更好而承受壓力，但在如何做得更好方面，卻沒有很多的支援。」





她續說，對於那些成長於純英語家庭的人，他們可能不懂從不熟悉的語言中發音，更不可能地聽過一次讀音後會記得，特別是沒有使用拼音的名字。





她建議想嘗試正確讀出人名的人，首先是問當時人，或者認識他們或說同一種語言的人。記錄他們是怎麼說的，之後就可以記住，亦可以錄音或用拼音寫下來。





她說他們常常會為其他人努力學習他們的名字而感到很高興。





你亦可以在網上找到姓名的讀音，如果你懂該語言，谷歌(Google)翻譯也可派上用場。





「它們不是完全正確，但如果你沒有任何頭緒時，當然值得一試。」





她說 LinkedIn 亦有一個有用的功能，允許用戶把他們名字的錄音上載到他們的個人資料中。



「讀音奇特的名字」越來越普遍

羅介雍指，在他年輕時，人們常常形容他擁有「讀音奇特的名字」，這讓他感到很沮喪。現在他不認為這是一件壞事，因為這表明了他至少給人留下了難忘的印象，希望他們逐漸地學懂他的名字。





他還有些方法讓其他人更容易記住他的名字，包括很多人都用過的連字符號，因為仍有人認為 Yung 是他的中間名。





在社交場合，羅介雍常被要求做自我介紹，而不是由別人去介紹他。他還嘗試以第三人稱稱呼自己，讓他有機會重複自己的名字並令其他人更容易記得。





例如，他可能會講一個故事並說「介雍你在想什麼？」。





但如果其他人不能正確讀出他的名字，他亦不會感到被冒犯。





他說：「也有中國人讀錯了我的名字，所以我不期望每個人都讀得正確。」



羅介雍有一個很難唸的名字，但他不想自稱為 J-Lo了。 Source: Supplied / Charis Chang 他續說，近年來許多澳洲華人告訴他，他們要重新找回中文名字並擁抱中國傳統。







他說：「因為他們在成長中被迫長期壓抑，而現在的環境，他們可以為做自己而感到舒適，你可以平衡兩者，你可以是澳洲人，也可以是澳洲華人，你不用做選擇。」









「現在，當我向新朋友介紹自己時，這與我在 2008 年以 J-Lo 自稱時，所感受到的熱情是一樣的，我們這個社會正在變得更好。」









「我不再是擁有『讀音奇特的名字』的怪人了，還有很多其他人都有『讀音奇特的名字』。」







