歡迎參加雪梨萊德市議會圖書館與新州選舉委員會和新州族裔社區理事會合作舉辦的「投票和選舉講座」。
研究表示，我們非英語社區的有效選票率低，這意味著您的投票可能不算數。
這次講座目的是想增加新州選民對選舉系統包括選民註冊登記的認知和投票的正確率。
這講座不談政治觀點，只談投票和選舉。講座分兩場舉行，分別以 廣東話/英語 及 普通話/英語 講解。
講座涵蓋的話題包括：
- 澳大利亞有幾級政府？
- 2023年新南威爾士州選舉概況
- 登記註冊成為選民
- 我怎樣才能投票?
- 有哪些投票方法如果我不能在選舉日投票怎麼辦？
- 在大選日投票的介紹?
- 需要幫助時有什麼樣的幫助？
- 如何正確填寫選票？
- 介紹選民有帶薪水的工作機會
廣東話及英語講座
日期：3 月 14 日 (星期二)
時間：上午 10 時至下午 12 時
地點：西萊德圖書館 (West Ryde Library)
費用：全免，
查詢：請電 (02) 9952 8376
普通話及英語講座
日期：3 月 7 日 (星期二)
時間：上午 10 時 30 分至下午 12 時 30 分
地點：伊士活圖書館 (Eastwood Library)
費用：全免，
查詢：請電 (02) 9952 8375
Source: Supplied / City of Ryde
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雪梨萊德市舉辦兩場「投票與選舉資訊講座」
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