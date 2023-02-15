【大嘥鬼？】垃圾桶堆滿貴價手工麵包 超市員工：被迫扔掉

一名雪梨網民到當地一間 Woolworths 超市購物時發現，超市內一個大型垃圾桶裡裝滿未開過的手工麵包（Artisan Bread），她對超市這般浪費食物的問題感到憤怒，把照片上載到社交平台引來其他網民關注。





上載照片的這位女士表示，她日前到一間位於 Bondi 區的 Woolworths 超市購物，她表示當時她和另一位顧客目睹一名超市員工扔掉了至少兩整箱的手工麵包。





當另一位顧客上前查問超市員工，是否可以把這些麵包折扣出售，或免費送出時，超市員工表示很遺憾，他們不允許這樣做。



網民發現超市內一個大型垃圾桶裡裝滿未開過的手工麵包。 Credit: 社交平台 FACEBOOK 顧客問員工這些麵包最終會去哪裡，想知道麵包是否至少會捐給當地的慈善機構，員工回答是「很不幸，我們被告知，由於麵包品牌與超市之間的協議，他們不能時將麵包折扣出售、免費送出或捐贈給慈善機構，而是被迫將麵包扔掉。」超市店長亦表示，「真的超出他們的控制範圍，這是麵包品牌與 Woolworths 超市商定的協議。」





不少網民對事件感憤怒，許多人質疑為什麼麵包不能捐贈給慈善機構。事件中的手工麵包（Artisan Bread）由 Bread & Butter Project 生產。該公司網頁上稱其為澳洲第一家社會企業麵包店，並聲稱 100% 的利潤將投放於為尋求避難和庇護、以及渴望成為麵包師的人提供培訓和就業途徑。



Woolworths 回應稱麵包將會變成有機垃圾，並重申公司承諾到 2025 年實現零食物浪費。





超市網頁表示公司致力推行以2025年為期目標的可持續發展計劃，當中包括減少食物浪費。計劃中展示公司努力減少整體商店的食物浪費，並設定了一個目標，到 2025 年將 100% 的食物垃圾不會被送到垃圾堆填區。計劃中並表示，在超市的合作夥伴的協助下， 超市的目標是重新分配 100% 可食用的未售出食品。

