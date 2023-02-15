超市手推車因「不可抗力」翻側 母轉身幾秒回頭驚見女兒「倒地重創」

事主戈伯特（Casey Gobbert）在上週四（2月9日)，剛於布里斯本超市購物後，就遇上這宗罕見意外。





她接受9號台訪問時指，當時，她為了將大兒子放回車，決定暫時將17 個月大的女兒 Millie留在超市手推車的兒童座椅上。





但她轉身才幾秒鐘，一陣怪風導致購物手推車撞壆翻則，導致Millie頭部撞在瀝青路面上，戈伯特受訪時亦指，她見到手推車翻則，但已經為時太晚。









Millie要被送往昆洲Logan醫院，醫生為Millie進行掃描時，顯示其腦部嚴重出血。





Millie之後被送往昆士蘭兒童醫院、現時正在康復中，預計很快就能回家。





戈伯特現正在 Facebook 發出請願，要求當局強制超市在購物手推車上加強安全保護裝置，例如加裝「約束裝置或安全帶」。





「所有帶有兒童的購物手推車都需要安裝製動系統。 我決心實現這一目標。」





雖然大多數州份都已有對購物手推車製定安全法規，但無硬性規定超市必須滿足的安全功能準則。







