超市手推車因「不可抗力」翻側 母轉身幾秒回頭驚見女兒「倒地重創」

布里斯本發生極罕見意外，導至一名坐在手推車上的學行女童腦部嚴重受傷，母親發起網上請願要求當局強制超市加裝手推車安全裝置。

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布里斯本發生極罕見意外，導至一名坐在手推車上的學行女童腦部嚴重受傷，母親發起網上請願要求當局強制超市加裝手推車安全裝置。 Source: AAP / DAVID CROSLING/AAPIMAGE

事主戈伯特（Casey Gobbert）在上週四（2月9日)，剛於布里斯本超市購物後，就遇上這宗罕見意外。

她接受9號台訪問時指，當時，她為了將大兒子放回車，決定暫時將17 個月大的女兒 Millie留在超市手推車的兒童座椅上。

但她轉身才幾秒鐘，一陣怪風導致購物手推車撞壆翻則，導致Millie頭部撞在瀝青路面上，戈伯特受訪時亦指，她見到手推車翻則，但已經為時太晚。

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Millie要被送往昆洲Logan醫院，醫生為Millie進行掃描時，顯示其腦部嚴重出血。

Millie之後被送往昆士蘭兒童醫院、現時正在康復中，預計很快就能回家。

戈伯特現正在 Facebook 發出請願，要求當局強制超市在購物手推車上加強安全保護裝置，例如加裝「約束裝置或安全帶」。

「所有帶有兒童的購物手推車都需要安裝製動系統。 我決心實現這一目標。」

雖然大多數州份都已有對購物手推車製定安全法規，但無硬性規定超市必須滿足的安全功能準則。

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Published 15 February 2023 at 12:17pm, updated 3 hours ago at 12:29pm
By Ivan Leung
Source: SBS