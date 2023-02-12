【專家拆解】購物收據含化學物 健康風險有幾大？

要點 澳洲民眾購物時，都有機會觸摸含有可能對健康構成威脅化學品的收據。

雖然許多零售商使用不含雙酚 A 的收據來緩解消費者的擔憂，但替代品是什麼引起疑慮。

專家表示，雙酚 A 和 雙酚S 無需過份擔憂，但也有一些方法可以避免接觸這種化學物質。

主要零售商巨頭包括連鎖超級市場Woolworths 及 Coles 已經表明，收據不會再含引起健康問題的化學物質雙酚 A（ Bisphenol A ）BPA，但未有說明會以什麼化學物質取代，引起關注，擔心取代的，是同樣引起健康問題的化學物質。



什麼是雙酚 A？

BPA 或雙酚 A 是一種聚合物或分子鏈，通常用於製造聚碳酸酯塑料製品， 在澳洲日常用的水樽、音樂會門票、餐具、罐頭和收據，都含這種化學物。 自從紙質收據問世以來，雙酚 A 一直是一種用熱感打印，廉價且有效的化學品。





墨爾本皇家理工大學RMIT化學教授鍾斯（Oliver Jones）表示，雙酚 A BPA 是世界上研究最廣泛的化學品之一，國際上對其進行了大量研究。





過去與該化學品相關的健康風險引發了巨大爭議，十多年來，嬰兒奶瓶和其他與兒童有關的物品都不含雙酚 A。





2014年美國的研究，發現在一些雜貨店、自動提款機和油站，不戴手套連續處理收據兩個小時的人，尿液雙酚 A濃度增加。





2020年在美國的獨立研究發現，尿液中雙酚 A 含量較高人士，在 10 年內死亡的機率，高出近 50%。



雙酚 A有什麼問題？

在一些研究表明，雙酚 A可以從其所在產品中滲出，進入食品和飲料後，有關方面對含雙酚A產品，進行嚴格審查。





許多研究表明 雙酚 A可能是一種內分泌干擾物，如果大量食用，會干擾某些激素，並可能導致生育問題、糖尿病、肥胖和癌症。



Many retailers are phasing out BPA from its receipts due to growing concerns from consumers about the health risks associated with it. Source: Getty / James Hardy 2020 年，歐洲禁止在感熱紙使用雙酚 A，原因是擔心這種化學物會過度接觸影響健康。





但澳洲及新西蘭食品標準局（Foods Standards Australia and New Zealand）在網站上表示，不必擔心在盛載食品和飲料的產品中使用雙酚 A，因為雙酚 A用量極小，遠低於規定的安全用量。





食品標準局指出，「一些研究提出了潛在的擔憂，即接觸雙酚 A 可能會導致健康問題…然而，絕大多數科學觀點認為，目前民眾接觸到的水平，沒有構成健康或安全問題。」



超市如何應對？

Woolworths 表示，已經取消含雙酚 A的收據 7年，同時現在更多的顧客完全放棄用紙質收據。





集團發言人說， 「越來越多顧客選擇通過日常獎勵（Everyday Rewards）計劃完全取消紙質收據，轉而使用電子收據。」





2021年6月開始，Woolworths超市顧客可以選擇獲得電子收據，目前每日有超過700萬宗交易放棄用紙質收據，選擇用電子收據。





Coles也在聲明表示，目前所用的收據不含雙酚 A。



雙酚 A 的神秘代替品

如果大零售商不再用雙酚 A，下一個問題明顯是，那他們會用什麼來代替？





根據鍾斯教授的說法，從雙酚 A轉換的最簡單的替代品，是一種「非常相似」的化學物質，雙酚 S (BPS)。





雙酚S被認為是最用於不含雙酚A的替代品，因為相似及具有類似功能，但就很少有人研究和審查。





鍾斯教授指出，明顯如果不用雙酚A，最容易及簡單的方法，是轉用雙酚S。





他表示，他個人就寧願接觸雙酚A，因為對雙酚S所知的不多。





鍾斯教授認為，零售商公布其收據及其他物品不含雙酚A，但就用雙酚S作為替代，是「有點誤導」。





他說，這有點像表明上保護環境的「漂綠」行為，看起來是很環保，因為是顧客想要。





SBS新聞向Woolworths及Coles查詢，收據是否含雙酚S，以取代雙酚A，兩集團並未有澄清。



如何避免接觸雙酚A或雙酚S？

瓊斯教授說，包括零售職員在內的民眾，不應該擔心接觸 雙酚A 或 雙酚S。





但是對於那些仍然對增加接觸有疑慮的，瓊斯教授提出有一些方便的預防技巧。





他說：「如果在收銀台或其他地方工作，可以戴上手套，或者可以請顧客自行拿取收據。





澳洲環保組織Planet Ark的建議之一，是企業可以考慮在收據中使用雙酚A及雙酚S的另一種替代品，是無酚印刷。





Woolworths 集團發言人表示，正在「繼續審查新興的無酚替代品」。

