【大發現】澳洲科學家發現人體內存「抗新冠病毒蛋白質」

澳洲雪梨大學的科學家近日在人類肺內發現一種可以阻止新冠病毒感染的蛋白質，並能在體內形成天然保護屏障。





科學家相信新發現將有助研發新的抗新冠病毒和抗肺纖維化藥物。





研究指出富含亮氨酸的重複蛋白 15 (LRRC15) 因可結合 SARS-CoV-2 病毒，從而不再傳播，讓科學家憑此開發針對該疾病的抗病毒和抗纖維化療法。





尼利(Greg Neely )教授說:「對我來說，作為一名免疫學家，發現人體有一種我們以往從不知道的天然免疫受體，存在於我們的肺部，並能夠阻斷和控制病毒傳播，這真是非常有趣。」



同時，澳洲各地的每週新增新冠病例、死亡、住院和深切治療部入院人數繼續下降。





新州上週五(2月10日)記錄了 6,440 宗新的新冠病毒感染，而前一週為 6,567 宗。新州首席衛生官錢特( Kerry Chant )博士表示，傳播率較以往穩定，並處於低水平，現時最常見的變種病毒為XBF 。





維州則報告了 2,941 宗病例，而前一週為 3,056 宗。



衛生部長巴特勒 (Mark Butler) 表示，自 12 月疫情達到高峰以來，新冠病例數字平均下降了 80% 。





特勒表示，澳洲將在 3 月初額外收到 1000 萬劑 Omicron 專用輝瑞疫苗—這是自 2021 年底以來的最大供應量。





同時，澳洲政府上週三(2月8日)宣布，所有在過去六個月內未感染過新冠病毒，或未接種過疫苗的成年人都需要額外接種一劑疫苗。疫苗將從 2 月 20 日起免費提供。



澳洲智庫洛伊研究所 (Lowy Institute)一份最新的研究報告亞洲實力指數 (Asia Power)指出，中國疫情期間嚴厲的封控措施導致中國在亞洲的綜合實力大幅下降，讓其趕超美國的進度停滯不前。





年度指數顯示，美國在 2022 年取代中國成為最強大的國家，排行第一，中國第二。日本、印度、俄羅斯和澳洲分列為亞洲第三、四、五和六強國。





另一方面，世界衛生組織(World Health Organization) 在其最新報告中表示，過去28天全球新增病例保持穩定，並有下降趨勢。中國、日本、美國、韓國和巴西等國病例最多。

