【悲劇意外】8歲雪梨男童斐濟度假 觸電死亡

出事男童Cairo Winitana來自雪梨，8歲，他和父母住在斐濟主島西海岸溫德姆丹娜拉島度假村（Club Wyndham Denarau Island Resort）。
斐濟警方表示，上星期四，男童被發現躺在度假村花園附近沒有動靜」，送往附近醫院急救，但也不治死亡。
斐濟當局今日發布死因研究報告，證實男童觸電死亡。
男童的父母是新西蘭公民，但在雪梨居住，母親Amber de Thierry在社交網站帖文說，「從發現我懷著你的那一刻起，就愛你，我的兒子，並將永遠愛你。」
男童家人非常傷心並籌備將男童遺體運返雪梨。
一名親戚在網上發起眾籌，協助將男童遺體運返澳洲安葬。
男童所屬的新州Milperra澳式足球會，在網上帖文悼念，指男童會被懷念為喜歡澳式足球、害羞但堅強的小朋友。
事發度假村形容事件屬於悲劇，向男童家人表示衷心哀悼，並說度假村將進行全面調查，以及與警方和地方當局充分合作。
斐濟警方表示，新西蘭外交部正在為這家人提供援助，也證實男童來自雪梨。
丹娜拉島（Denarau Island）以其豪華度假村和酒店而聞名，位於斐濟第三大城市楠迪（Nadi）西北約 5 公里（3.1 英里）處。
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