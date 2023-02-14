【夏末熱浪】全澳多區將酷熱至下周 北部豪雨水浸

氣象局今日（2月14日）就新州及昆州的天氣，發出嚴重雷暴警告，部份地區會有強風豪雨，並且落冰雹。





天氣預測顯示，昆州今個星期大部份會天陰有雨，部份地區有豪雨，導致水浸。



北領地受季候風低壓槽影響，預測今個星期大部份時間廣泛地區有雨及雷暴，沿海地區更有具破壞力的強風。





緊急服務部門敦促北領地居民採取適當的預防措施，包括為停電做準備並確保寵物和動物的安全。





一度低壓槽在新州及首都領地移動，預測部份地區有雷暴，落雨天氣會到星期四，雪梨星期六的氣溫高達攝氏32度。下星期會再有炎熱天氣。





氣象局也預測，西澳今個星期Kimberley及Pilbara區會落雨有雷暴，但北部地區天氣酷熱，柏斯周末氣溫達到攝氏31度，下星期繼續酷熱。



天氣預測，阿德雷德在星期四氣溫上升到攝氏38度，墨爾本星期五上升到35度，布里斯本在星期日會達到攝氏35度。





預計酷熱天氣會持續到下星期。





塔州本周天氣緩和，荷伯特預測大部份時間有雲，氣溫最高在星期五，達到攝氏28度。



