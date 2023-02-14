【北美天空不平靜】美加上空四度擊落「不明飛行物」

要點： 在短短一周內發生四次飛行物在上空被擊落事件。

第一個是疑似中國間諜氣球，在南卡羅萊納州海岸（South Carolina）被擊落。

目前仍未知其他三件物體是甚麼或來自何處。

一個疑似中國間諜氣球，在飛越美國多處和加拿大部分地區一周後，於 2月4 日在美國南卡羅萊納州海岸被擊落。





為更多的撃落事件展開序幕。





現在，「不明飛行物體」接二連三被擊落。





而我們到底又對「它們」又多了解？



第二件飛行物：在阿拉斯加上空被擊落

白宮上周五（2月10日）宣布，一架美國戰鬥機在阿拉斯加東北部附近，擊落了第二件高空物體。





據美國官員描述，這件不明物體「大小與一輛小型汽車相若」— 比疑似間諜氣球小得多，後者若有兩至三輛巴士大。





他們說，此物體在上周四（2月9日）晚引起美國當局注意。



在阿拉斯加東北部被擊落的不明物體大小與一輛小型汽車相若。 Source: SBS 白宮發言人柯比 （John Kirby）說：「該物體在 4 萬呎高空飛行，對民航安全構成合理威脅。」





他又指，與中國氣球不同的是，第二件物體似乎無法操縱，只是隨風飄浮。





「我們不清楚誰是擁有者，究竟是國有、企業還是私人擁有。我們不知道……亦不了解其真正用途。」



第三件飛行物：在加拿大上空被擊落

上周六（2月11日），加拿大總理杜魯多 （Justin Trudeau）發表推文表示，已下令擊落「侵犯」加國領空的一件「不明物體」。





他說，北美防空司令部 (NORAD) 的一架美國戰機成功向該物體開火，並在加拿大北部的育空地區 (Yukon) 將它擊落。



加國當局拒絕推測該物體的來源，但表示是圓柱形的。





加拿大國防部長說，該物體在外觀上與中國氣球「可能相似」，但小得多。



第四件飛行物：在美加邊境附近被擊落

按照美國總統拜登的命令，第四件物體於上周日（2月12日）在靠近美加邊境的曉倫湖 (Lake Huron) 上空被擊落。





據一位匿名的美國官員透露，該物體結構呈八邊形，有繩子懸垂但沒有可辨別的有效載荷。





五角大樓表示，雖然第四件物體並無構成軍事威脅，但它在 20,000呎的高空飛行時可能會干擾本地空中交通，而且可能具監視力。





此外，亦相信該物體與最近在敏感軍事地點附近的蒙大拿州上空偵察到的物體相同，促使美國關閉領空。



有可能是間諜氣球嗎？

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，美國官員認為在阿拉斯加和加拿大上空被擊落的物體都是間諜氣球，儘管比最初的氣球小得多。





不過有關言論尚未得到白宮的公開證實。





本周一（2月13日），白宮國家安全發言人柯比 （John Kirby）表示，美國不知道這些不明物體是否在從事間諜活動。





他說：「我們不確定它們是否有監視能力，但我們不能排除有此可能性。」





較早前，一名白宮發言人表示，在回收碎片之前，不會將這些物體定性。



疑似中國偵察氣球在被擊落前飄過美國多處和加拿大部分地區。 Credit: Larry Mayer/AP NORAD 和美國空軍北方司令部負責人范赫克 (Glen VanHerck) 上將表示，軍方無法立即確定這三件最新發現的物體是如何保持在空中飄浮、其推進方式或來源地。





他說：「出於某種原因，我們稱之為物體而不是氣球。」





「沒有外星人的跡象」





白宮又表示，沒有跡象顯示這些不明物體與外星人活動有關。之前一名美國高級官員曾表示不排除有此可能性。





白宮新聞秘書皮埃爾 （Karine Jean-Pierre）向記者表示：「最近這些擊落事件沒有跡象顯示與外星人或地球以外的活動有關，（我）想確保美國人知道這一點。」



前一日，美國北方司令部負責人范赫克上將在一次新聞簡報會上被問及是否排除了外星人或地球以外的活動。





他說：「我不排除任何可能性。目前，我們會繼續評估接近北美的每一種威脅或未知的潛在威脅，並會嘗試確定是甚麼。」





為甚麼有這麼多物體被擊落？





參議員舒默說，雖然疑似監視氣球已經運作經年，但美國當局直到最近才發現它們。





他上周日（2月11日）向美國廣播公司表示：「最重要的是，直到幾個月前，我們對這些氣球仍是一無所知。」





「現在他們知曉了。軍方和情報部門像激光一樣專注於先收集和積累信息，然後進行綜合分析。」



國防部一名高級官員本月初曾透露，在特朗普執政期間，中國間諜氣球「至少有三次」短暫飛越美國上空，另外一次是在拜登就任總統之初，當時沒有被發現。





五角大樓表示，自從最近發現了中國氣球後，他們已加緊監察雷達，因而發現了更多飛行物體。



澳洲會發生類似情況嗎？

國防部長馬利士（Richard Marles）上周表示，沒有發現中國間諜氣球飛越澳洲的證據。





在本周一的參議院估算聽證會上，澳洲安全情報組織 （ASIO） 的負責人伯吉斯 （Mike Burgess）被問及時表示，他察覺不到有任何類似物體進入澳洲領空。





他說：「根據我的經驗，這不是其他人監視本國的主要方式。」





