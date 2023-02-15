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近177萬澳洲家庭借錢度日 深陷「借貸循環」

財務顧問表示，一些人在財務經歷困難時會感到羞恥；同時，有不少澳洲人求助於短期高息貸款（發薪日貸款）以度過難關。

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因為再度加息，澳洲人面對更大壓力。 Source: SBS

八年前，當弗徹（Scott Futcher）在支付電費和租屋的保證金遇上困難，他開始透過不同方法尋找貸款渠道。

現年 41 歲的他住在新州紐卡素附近，他憶起當日如何從搜尋器上，了解短期高息貸款（payday loans）的選擇。

他最終獲得獲批多筆小額貸款，但也而欠下了約一萬澳元的債務，無力償還。

他說，起初他「自尊心太強，不願尋求幫助」。

他在接受 SBS Insight 採訪時說：「我知道是自己造成的。我使自己陷入這種情況，我應該靠自己解決。」

「在你的內心深處，你感到羞恥。」

然而，斯科特的經歷並不是罕有的例子。
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斯科特指多筆的小額貸款，最終使他欠下萬元債務。 Source: Supplied
根據澳洲統計局（ABS）的最新數據，在 2021-22 年期間，澳洲家庭的平均債務增長了 7.3 %，達到約 26.1萬（261492）澳元；而家庭可支配總收入增長了 3.7%，達到約13.9萬（139064）澳元。

哈特內特（Kristen Hartnett）是一名財務顧問，也是救世軍（Salvation Army）理財服務全國經理。她說，圍繞著債務和財務的羞恥感很常見，而且往往是人們最先產生的感受之一。

她向 SBS Insight 表示：「他們第一句說的話是『我從來沒有想到會這樣』，『我從來沒有告訴過任何人這件事』，或者『我對所處的情況感到難為情』。」

新州中西部的財務顧問霍福德（Kylie Holford）對此表示同意。

她說：「我已經做了近 9 年的財務諮詢，大多數客戶來尋求幫助時，都會對自己的財務狀況感到焦慮和羞愧。」

甚麼是財務羞恥感？

霍福德表示，財務羞恥感是指人們因無法管理好自己的財務狀況而感到羞恥。

她說：「大多數澳洲人由細開始就不喜歡談論他們的財務問題。」

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「還有一個基本觀念是我們都應該知道如何管理我們的財務。如果我們沒有做到，就會因此蒙污或有恥辱感。」

哈特內特指，人們對自己所處的情況承擔「巨大的責任」十分常見。

她以失業或婚姻破裂為例，指「我們經常看到他們承擔『過度責任』，但實際上，很多時候，他們所處的情況是自己幾乎無法控制的。」

「我們看到人們為這種情況責備自己，而且相當嚴厲。」

甚麼導致財務壓力？

哈特內特說，由於生活成本的壓力、住屋問題，以及越來越多的人遭遇家庭暴力，人們正在尋求財務上的幫助。

上周，澳洲儲備銀行（RBA）自去年 5 月以來第九次上調現金利率，更使之達到自 2012 年以來的最高水平。而儲備銀行甚至警告，將會進一步加息。

儲備銀行透過加息的舉動以抑制支出，以遏制通貨膨脹，在截至去年 12 月的一年裡，澳洲通脹率已升至 7.8 %，是 1990 年以來的最高水平。
哈特內特說，在這些壓力下，人們開始轉向容易獲得但成本較高的信貸選擇，如用短期高息貸款來支付帳單。

她說：「一旦他們進入短期高息貸款的循環，貸款很容易，但很難按照自己的情況進行談判，費用可能會飆升。」

「發展蓬勃」的短期高息貸款行業

斯科特憶述當日觸及短期高息貸款的經歷，他形容「這一切一開始對我來說都是新的」。

當時斯科特只是從事兼職，同時靠領取 Centrelink 的福利金度日，根本無法獲得銀行貸款。

他說，申請這種貸款的過程都是在網上進行的，需要上傳銀行帳單和就業證明等一系列文件。

他表示：「在我看來，他們沒有做全面檢查。貸款非常快。他們說，『你已經獲得了一筆貸款』，大約一個小時內錢就進賬了。」

『這就是我深陷入其中的原因。我沒有嘗試尋找其他獲得資金的方式，這貸款太容易了，我就這樣一直貸款落去。」
斯科特最初借了 500 澳元，但他開始通過「加額貸款」借更多的錢。

他說：「越來越多的賬單來了，你會想，『我得再找一筆貸款來支付這個』。你不得不再藉另一筆貸款來償還一筆貸款，這樣才能維持下去。」

但他沒法繼續走下去。他獲批多筆貸款，包括通過一個貸款方獲得七筆貸款。

他說，發現自己欠了大約一萬澳元的債務。

根據名為「停止債務陷阱」的全國消費者權益組織聯盟的最新報告，短期高息貸款是一種高成本的快速貸款，貸款最高金額可達 2000澳 元，要求在 16 天至 12 個月內償還。

同機構 2019 年的報告稱，這些貸款也被稱為小額信貸合同，它們可以在原始貸款的基礎上加上大量費用，年利率從 112.1% 到 407.6 %不等。

報告指：「在澳洲，高成本的短期高息貸款市場是一個價值數十億澳元的行業，同時將數十萬澳洲人推入了債務陷阱。」

根據該報告，在 2016年4月至2019年7 月期間，約有 177 萬個家庭獲得了 470 多萬筆的短期高息貸款，總額約 30.9 億澳元。

這些貸款為貸方創造了約 5.5 億澳元的淨利潤。

在 2019 年，短期高息貸款的總金額達到 17 億澳元。

澳洲國民銀行（NAB）最近的研究發現，在去年第三季度用於應對財務困難的最常見的債務類型當中，短期高息貸款排名第三，僅次於信用卡和向親友借款。在截至去年 11 月的三個月裡，十分之一的經濟困難的澳洲人申請了短期高息貸款。

短期高息貸款是所有債務中壓力最大的，排在親友貸款、個人貸款和住房貸款之前。在此期間，澳洲人在這種類型的貸款上平均欠款 6200 澳元。

霍福德說，短期高息貸款「極大地」增加了尋求財務幫助的人數。

她說：「在過去的幾年裡，它們真的急速發展。」

「從本質上講，很多貸款的情況是，沒有被監管，也沒有要求運營商檢查人們是否有能力償還借款。」

去年年底，澳洲聯邦議會通過了改革，加強了適用於短期高息貸款和消費者租賃的國家信貸法律。

消費者組織對「姍姍來遲的改革」表示歡迎，認為這將保護消費者免受債務陷阱的困擾。

霍福德說，新的保護措施將於今年較後時生效，將對人們的借款額度設置上限，並確保短期高息貸款機構檢查借款人的還款能力。

她說：「新的法規將有望在保護一些最弱勢群體方面發揮很大作用。」

財務羞恥感有那些影響？

哈特內特說，對財務狀況的羞恥感往往會拖延人們尋求幫助的時間，並「麻痺」他們在生活的其他方面做出決定。

她說：「我們經常看到，如果人們對自己的財務狀況感到羞愧，這會讓人不知所措，他們會認為自己在其他方面沒有能力，這事實顯然並非如此。」
Image of a cartoon pushing a dollar coin up a mountain of bills with the caption 'dealing with debt'.
2022 年，Insight 探索了人們如何陷入債務以及如何擺脫債務。
她說：「人們說他們無法入睡，總想著這件事......他們覺得沒法接電話，不想看電子郵件。」

「這種持續的擔憂確實會對人們的心理健康產生不利影響。」

斯科特說，他的經歷導致心理健康狀況惡化了，開始有自殺的想法。

「但我開始和別人談論這件事，而且我很高興我這樣做了，因為效果更好。」

有何解決方法？

在向一位朋友傾訴後，斯科特與救世軍理財服務取得了聯繫。

他說：「那是我重生的第一天，到現在已經花了幾年的時間了，但我實際上看到了隧道盡頭的光明。」

財務諮詢服務機構代表斯科特向國家金融監察員投訴，稱一個借貸方提供了不合適的貸款。

雙方達成協議後，借貸方只收取原始貸款的剩餘金額，並免除利息和滯納金。斯科特上周終於還清所有債務。

他說：「不再有欠債的感覺很好。我又想哭了。」

哈特內特和霍福德都鼓勵那些遇到經濟困難的人，聯繫免費的財務諮詢服務機構以尋求支持。
The increased cost of living continues to place more pressure on Australians - SBS
通脹不斷上升，使澳洲人面對更大壓力。 Source: SBS
哈特內特說，克服困難包括認識到和接受個人無法控制的局面。

她說：「例如，生活成本確實超出了我們的控制範圍。我們可以控制的是，在哪些方面對我們每周的花費做一些調整？」

「我們承認，當承受著這麼大的壓力時，駕馭財務狀況可能會讓人不知所措。」

對於一些面對財務困難的人，霍福德鼓勵他們與親友溝通。

她說：「傾聽他們，問問他們是否需要援助。如果他們需要，就有可能幫助他們找到所需的正確支持。」

「總有解決的辦法」

雖然斯科特繼續應對生活成本的壓力，但他說他過著「相當快樂的生活」。

他說：「如果回到以前那樣的日子，我現在連遮風避雨的地方都沒了，但現在我去商店只買特價商品。」

「我沒有賺大錢，就像每個掙扎求存的人一樣，但是沒有貸款，你會知道錢去哪兒了。」

他鼓勵其他可能遇到財務困難的人盡快尋求幫助。

他說：「總有解決的辦法。」

尋求危機支持的讀者可以撥打生命熱線（Lifeline）13 11 14，自殺電話回訪服務（Suicide Call Back Service）1300 659 467，以及兒童求助熱線（Kids Helpline）1800 55 1800（針對25歲以下的年輕人）。更多關於心理健康的信息和支持，請訪問beyondblue.org.au和撥打1300 22 4636。

Embrace Multicultural Mental Health 支持來自不同文化和語言背景的人。

遇到經濟困難的人可以聯繫國家債務幫助熱線（National Debt Helpline）1800 007 007尋求支持。

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Published 16 February 2023 at 9:56am
By Emma Brancatisano
Source: SBS
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