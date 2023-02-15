近177萬澳洲家庭借錢度日 深陷「借貸循環」

八年前，當弗徹（Scott Futcher）在支付電費和租屋的保證金遇上困難，他開始透過不同方法尋找貸款渠道。





現年 41 歲的他住在新州紐卡素附近，他憶起當日如何從搜尋器上，了解短期高息貸款（payday loans）的選擇。





他最終獲得獲批多筆小額貸款，但也而欠下了約一萬澳元的債務，無力償還。





他說，起初他「自尊心太強，不願尋求幫助」。





他在接受 SBS Insight 採訪時說：「我知道是自己造成的。我使自己陷入這種情況，我應該靠自己解決。」





「在你的內心深處，你感到羞恥。」





然而，斯科特的經歷並不是罕有的例子。



斯科特指多筆的小額貸款，最終使他欠下萬元債務。 Source: Supplied 根據澳洲統計局（ABS）的最新數據，在 2021-22 年期間，澳洲家庭的平均債務增長了 7.3 %，達到約 26.1萬（261492）澳元；而家庭可支配總收入增長了 3.7%，達到約13.9萬（139064）澳元。





哈特內特（Kristen Hartnett）是一名財務顧問，也是救世軍（Salvation Army）理財服務全國經理。她說，圍繞著債務和財務的羞恥感很常見，而且往往是人們最先產生的感受之一。





她向 SBS Insight 表示：「他們第一句說的話是『我從來沒有想到會這樣』，『我從來沒有告訴過任何人這件事』，或者『我對所處的情況感到難為情』。」





新州中西部的財務顧問霍福德（Kylie Holford）對此表示同意。





她說：「我已經做了近 9 年的財務諮詢，大多數客戶來尋求幫助時，都會對自己的財務狀況感到焦慮和羞愧。」



甚麼是財務羞恥感？

霍福德表示，財務羞恥感是指人們因無法管理好自己的財務狀況而感到羞恥。





她說：「大多數澳洲人由細開始就不喜歡談論他們的財務問題。」





「還有一個基本觀念是我們都應該知道如何管理我們的財務。如果我們沒有做到，就會因此蒙污或有恥辱感。」





哈特內特指，人們對自己所處的情況承擔「巨大的責任」十分常見。





她以失業或婚姻破裂為例，指「我們經常看到他們承擔『過度責任』，但實際上，很多時候，他們所處的情況是自己幾乎無法控制的。」





「我們看到人們為這種情況責備自己，而且相當嚴厲。」



甚麼導致財務壓力？

哈特內特說，由於生活成本的壓力、住屋問題，以及越來越多的人遭遇家庭暴力，人們正在尋求財務上的幫助。





上周，澳洲儲備銀行（RBA）自去年 5 月以來第九次上調現金利率，更使之達到自 2012 年以來的最高水平。而儲備銀行甚至警告，將會進一步加息。





儲備銀行透過加息的舉動以抑制支出，以遏制通貨膨脹，在截至去年 12 月的一年裡，澳洲通脹率已升至 7.8 %，是 1990 年以來的最高水平。



哈特內特說，在這些壓力下，人們開始轉向容易獲得但成本較高的信貸選擇，如用短期高息貸款來支付帳單。





她說：「一旦他們進入短期高息貸款的循環，貸款很容易，但很難按照自己的情況進行談判，費用可能會飆升。」



「發展蓬勃」的短期高息貸款行業

斯科特憶述當日觸及短期高息貸款的經歷，他形容「這一切一開始對我來說都是新的」。





當時斯科特只是從事兼職，同時靠領取 Centrelink 的福利金度日，根本無法獲得銀行貸款。





他說，申請這種貸款的過程都是在網上進行的，需要上傳銀行帳單和就業證明等一系列文件。





他表示：「在我看來，他們沒有做全面檢查。貸款非常快。他們說，『你已經獲得了一筆貸款』，大約一個小時內錢就進賬了。」





『這就是我深陷入其中的原因。我沒有嘗試尋找其他獲得資金的方式，這貸款太容易了，我就這樣一直貸款落去。」



斯科特最初借了 500 澳元，但他開始通過「加額貸款」借更多的錢。





他說：「越來越多的賬單來了，你會想，『我得再找一筆貸款來支付這個』。你不得不再藉另一筆貸款來償還一筆貸款，這樣才能維持下去。」





但他沒法繼續走下去。他獲批多筆貸款，包括通過一個貸款方獲得七筆貸款。





他說，發現自己欠了大約一萬澳元的債務。





根據名為「停止債務陷阱」的全國消費者權益組織聯盟的最新報告，短期高息貸款是一種高成本的快速貸款，貸款最高金額可達 2000澳 元，要求在 16 天至 12 個月內償還。





同機構 2019 年的報告稱，這些貸款也被稱為小額信貸合同，它們可以在原始貸款的基礎上加上大量費用，年利率從 112.1% 到 407.6 %不等。





報告指：「在澳洲，高成本的短期高息貸款市場是一個價值數十億澳元的行業，同時將數十萬澳洲人推入了債務陷阱。」





根據該報告，在 2016年4月至2019年7 月期間，約有 177 萬個家庭獲得了 470 多萬筆的短期高息貸款，總額約 30.9 億澳元。





這些貸款為貸方創造了約 5.5 億澳元的淨利潤。





在 2019 年，短期高息貸款的總金額達到 17 億澳元。





澳洲國民銀行（NAB）最近的研究發現，在去年第三季度用於應對財務困難的最常見的債務類型當中，短期高息貸款排名第三，僅次於信用卡和向親友借款。在截至去年 11 月的三個月裡，十分之一的經濟困難的澳洲人申請了短期高息貸款。





短期高息貸款是所有債務中壓力最大的，排在親友貸款、個人貸款和住房貸款之前。在此期間，澳洲人在這種類型的貸款上平均欠款 6200 澳元。





霍福德說，短期高息貸款「極大地」增加了尋求財務幫助的人數。





她說：「在過去的幾年裡，它們真的急速發展。」





「從本質上講，很多貸款的情況是，沒有被監管，也沒有要求運營商檢查人們是否有能力償還借款。」





去年年底，澳洲聯邦議會通過了改革，加強了適用於短期高息貸款和消費者租賃的國家信貸法律。





消費者組織對「姍姍來遲的改革」表示歡迎，認為這將保護消費者免受債務陷阱的困擾。





霍福德說，新的保護措施將於今年較後時生效，將對人們的借款額度設置上限，並確保短期高息貸款機構檢查借款人的還款能力。





她說：「新的法規將有望在保護一些最弱勢群體方面發揮很大作用。」



財務羞恥感有那些影響？

哈特內特說，對財務狀況的羞恥感往往會拖延人們尋求幫助的時間，並「麻痺」他們在生活的其他方面做出決定。





她說：「我們經常看到，如果人們對自己的財務狀況感到羞愧，這會讓人不知所措，他們會認為自己在其他方面沒有能力，這事實顯然並非如此。」



2022 年，Insight 探索了人們如何陷入債務以及如何擺脫債務。 她說：「人們說他們無法入睡，總想著這件事......他們覺得沒法接電話，不想看電子郵件。」





「這種持續的擔憂確實會對人們的心理健康產生不利影響。」





斯科特說，他的經歷導致心理健康狀況惡化了，開始有自殺的想法。





「但我開始和別人談論這件事，而且我很高興我這樣做了，因為效果更好。」



有何解決方法？

在向一位朋友傾訴後，斯科特與救世軍理財服務取得了聯繫。





他說：「那是我重生的第一天，到現在已經花了幾年的時間了，但我實際上看到了隧道盡頭的光明。」





財務諮詢服務機構代表斯科特向國家金融監察員投訴，稱一個借貸方提供了不合適的貸款。





雙方達成協議後，借貸方只收取原始貸款的剩餘金額，並免除利息和滯納金。斯科特上周終於還清所有債務。





他說：「不再有欠債的感覺很好。我又想哭了。」





哈特內特和霍福德都鼓勵那些遇到經濟困難的人，聯繫免費的財務諮詢服務機構以尋求支持。



通脹不斷上升，使澳洲人面對更大壓力。 Source: SBS 哈特內特說，克服困難包括認識到和接受個人無法控制的局面。





她說：「例如，生活成本確實超出了我們的控制範圍。我們可以控制的是，在哪些方面對我們每周的花費做一些調整？」





「我們承認，當承受著這麼大的壓力時，駕馭財務狀況可能會讓人不知所措。」





對於一些面對財務困難的人，霍福德鼓勵他們與親友溝通。





她說：「傾聽他們，問問他們是否需要援助。如果他們需要，就有可能幫助他們找到所需的正確支持。」



「總有解決的辦法」

雖然斯科特繼續應對生活成本的壓力，但他說他過著「相當快樂的生活」。





他說：「如果回到以前那樣的日子，我現在連遮風避雨的地方都沒了，但現在我去商店只買特價商品。」





「我沒有賺大錢，就像每個掙扎求存的人一樣，但是沒有貸款，你會知道錢去哪兒了。」





他鼓勵其他可能遇到財務困難的人盡快尋求幫助。





他說：「總有解決的辦法。」





尋求危機支持的讀者可以撥打生命熱線（Lifeline）13 11 14，自殺電話回訪服務（Suicide Call Back Service）1300 659 467，以及兒童求助熱線（Kids Helpline）1800 55 1800（針對25歲以下的年輕人）。更多關於心理健康的信息和支持，請訪問beyondblue.org.au和撥打1300 22 4636。





Embrace Multicultural Mental Health 支持來自不同文化和語言背景的人。





遇到經濟困難的人可以聯繫國家債務幫助熱線（National Debt Helpline）1800 007 007尋求支持。





