全球最大「四天工作周」試驗結束：參與者反應如何？

要點： 研究發現，超過九成參與試驗的企業將繼續實行「四天工作」或有此計劃。

此外，減少工作時數亦並未犧牲生產力。參與試驗的計劃在這段時間期間平均錄得 1.4% 的利潤增長。

研究亦發現，招聘人數有所上升，而缺勤比率亦見下跌。

在英國進行的「四天工作周」全球最大型試驗計劃經已結束。結果顯示，四天工作而非傳統的五天工作，對大部份僱員及公司而言都能帶來更大的生產力。





超過 60 間英國公司在過去六個月參與一項試驗計劃，容許旗下合共接近三千名僱員減少工作時數一天並維持相同的薪金水平。





計劃由非牟利組織 4 Day Week Global 聯同智庫組織 Autonomy、劍橋大學 (University of Cambridge) 及美國波士頓學院 (Boston College) 籌劃，並於去年 6 至 12 月進行。



該項試驗計劃被形容為全球同類型計劃中最大型的一個。





試驗結果星期二 (2 月 22 日) 發表。組織者在一份聲明表示，結果顯示超過九成參與試驗的公司將會繼續實施「縮短後的工作周」，或有此計劃。





僅 4% 的企業表示，不會延續計劃。





計劃首席研究員兼波士頓學院教授肖爾 (Juliet Schor) 說：「在不同規模的工作場所，研究結果都大致相似，證明這是一個對不同類型的機構都適合的創新之舉。」



結果顯示，縮短工作天數未有影響員工的生產力。參與試驗的企業平均在計劃實施期間錄得 1.4% 的利潤增長。





較往年同期，企業的利潤更加錄得 35% 的增幅。





研究亦發現，在試驗進行期間，招聘人數有所增加、缺勤率則有所下跌，而員工離職的數字亦大幅下跌。



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除此以外，研究人員亦聲稱，員工的整體健康及福祉亦得到改善。他們的身體及精神健康、做運動的時間、整體生活及事業滿足感均出現「顯著」增長。





相反，員工的壓力、體力透支、倦怠的比率都有所下降，而睡眠問題亦同樣有所減少。



「相當積極」

劍橋大學教授伯切爾 (Brendan Burchell) 在接受法新社 (AFP) 訪問時說：「員工的精神健康有所改善，他們的睡眠質素有所改善，亦減少出現體力透支的情況。」





「但與此同時，公司亦報告指，若企業盈利或業績有所改變，大多數都是有所上漲而非下跌。」





他說：「很多人都非常開心，大家都相當享受它 (四天工作周)。他們都覺得，周末由兩天增加至三天是一種獎勵。」



英國環境諮詢機構 Tyler Grange 是 18 個在試驗計劃後決定永久實行四天工作周的公司之一。





公司的客戶總監詹金森 (Nathan Jenkinson) 向法新社說：「我的經驗是相當、相當正面。你可以在大家日常工作中看見這一點，他們工作時間有活力。」





他補充，員工「得到三天的休息後，在星期一開始一周的工作。他們對工作感到更加積極，精力亦更加充沛。」



Tyler Grange 表示，儘管工時有所減少，營業額卻略有增加。





近年，正當全球各地的僱主正探討新冠疫情過後工作靈活性，包括容許僱員在家工作的「混合工作模式」，與此同時關於「四天工作周」的研究工作亦在多地興起。





在歐洲、美國、加拿大、澳洲以至新西蘭，均有「四天工作周」的試驗計劃。





不過，當被問及亦英國政府是否會將試驗計劃列為全國政策，英國首相辛偉誠 (Rishi Sunak) 的一名發言人則謹慎地表示，目前「沒有這個計劃」。



This article contains AFP content that has been re-expressed in-language by SBS. AFP is not responsible for errors originating from the translation process.



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