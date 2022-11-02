進一步推廣四天工作周 澳洲人準備好了嗎？

疫情期間，很多企業和僱員都改變了工作方式，即使現在恢復正常生活，更注重衛生環境和在家工作仍是常見的安排。一些公司更進一步，給予全職員工更靈活的上班時間。





聯合利華（Unilever）今日（11月2日）宣佈，在新西蘭成功地試行18個月的四天工作周之後，將會從11月14日起把計劃推行至澳洲。





四天工作周如何運作？應被廣泛推廣嗎？澳洲人，準備好了嗎？



Advertisement

如何運作？

四天工作周，是在保持薪酬的前提下減少工作時間。





聯合利華澳新地區總裁斯帕肖特（Nicky Sparshott）表示，推行四天工作周，意味著員工維持薪金報酬100%不變，但工時減少至80%，而員工可以選擇在哪天休息，或者把工時分配到5天中。





他說：「我只是要求團隊成員找到那隱藏的20%，那在業務中拖慢我們的部份。這關乎消除任何額外成本、項目或流程，並以不同的方式思考我們參加的會議或我們如何更好地溝通和合作。」





聯合利華的員工還能選擇在家或在辦公室分配其四天工作時間。



數據顯示，減少工作時間有助員工勞逸結合。 Source: Getty / Getty Images

有何好處？

非牟利倡議組織4 Day Week Global（4DWG）指，減少僱員的工作時間，可以促進生產力，對個人和企業都有好處。





聯合利華在新西蘭的試行計劃顯示達到預期目標，包括收益增加，而持份者和夥伴都認為該公司能維持按時完成工作並達到高標準。





此外，員工缺勤和受到壓力的比率，分別下跌了34%和33%，而工作中感到「有動力和活力」的比率增加了15%，勞逸衝突的情況也大幅減少67%。



外國有何做法？

今年早前，比利時立法允許僱員要求四天工作10小時，以增加每周多一天休息。而冰島、美國、加拿大和日本，都有企業試行四天工作周。在英國，上月有國會議員提出，將法定的每周最高工作時間，從48小時減少至32小時。





即使在澳新，聯合利華也不是第一間「吃螃蟹」的公司。澳洲綠黨早於2017年已提出一星期工作4天的倡議，以促進就業和節省託兒費用。2018年已有新西蘭企業試行相關措施。





今年8月，4DWG的全球試驗計劃包括20間澳新企業，令「四天工作周」廣為大眾所知。

