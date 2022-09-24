【每周4日工作制】澳洲參與全球試行計劃 維州公司：員工及生產力受益

維州科技公司「我們的社區」（Our Community）過去幾個月試行工作4日一星期，這項試行計劃為期6個月，由非牟利組織「全球4天周」（4 Day Week Global）策劃。



試驗每周4日工作薪金相同

試驗計劃包括員工只需在4日內完成每星期 30 到 32 小時的工作，工資相同。也可以納入靈活的工作安排，包括某些日子在家工作。





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試驗計劃涉及澳洲、新西蘭和太平洋地區，金融到時裝等行業共 20 個組織，員工減少工作時間，但工資沒有減少。





而「全球4天周」在愛爾蘭、美國、加拿大、西班牙和英國，也在進行的類似試驗計劃。





維州科技公司「我們的社區」創辦人莫里亞蒂(Denis Moriarty)表示，到目前為止，他公司的 75 名員工取得了「令人難以置信的成功」。



試行公司：效率提高

莫里亞蒂指出：「他們（員工）與伴侶和子女一起做更多的事情，他們正在從事他們從未想過會做的愛好。4天工作的生產力，比5天的效率更高。」





澳洲在1850年代淘金熱時期，墨爾本一群勞累過度的石匠工人放下工具罷工，要求每日工作 8 小時。





這是一系列勝利中的第一次抗議，這些勝利導致澳洲在 20 世紀初，擁有全球最進步的勞動環境國家之一。





莫里亞蒂說，在過去172年，全國員工的全職工作條件幾乎沒有改變。



Denis Moriarty is the founder and group managing director of Our Community. Credit: Supplied 新南威爾士大學 UNSW 商學院管理與治理學院教授桑德斯 (Karin Sanders) 表示，由於全球許多公司在新冠疫情之後，都接受了遙距工作，因此那些無法可以遙距工作的公司，應該考慮為其員工採用每星期4日工作制。





桑德斯指出，對於一些行業和職業，比如前線人員，包括醫院的護士和教師，職業倦怠率（burnout rate）很高。



學者：令僱員更享受工作

她認為， 每星期4日工作制，是令僱員更健康、更享受工作的好工具。





桑德斯表示，儘管有證據表明包括冰島這個斯堪的納維亞國家，以及英國在內的一些國家，都試行每星期工作4日 ，但目前許多澳洲組織不願改變現狀。





桑德斯解釋，許多僱員目前工作的5日，其實沒有 100% 生產力，他們生病、疲倦、犯錯，這一切都降低了他們的生產力和績效。





她說 : 「為了改善這一點，需要給他們多一日休息，而薪水照舊。」



Health worker burnout has surged since the Covid-19 pandemic, experts say. Source: AAP 在英國，每星期工作4日的試驗計劃，已進行一半，收集到的早期數據顯示，員工和僱主的普遍積極進行。





參與試驗計劃的 70 個組織，88% 的組織表示，每星期4天工作制，對他們的業務來說「運作良好」，86% 的組織表示，試驗計劃在11月下旬結束後，他們「可能」或「極有可能」考慮繼續每周4日工作制。



英國參與公司考慮繼續4日工作制

參與的 41 間公司，除兩間外，其餘均表示生產力維持不變，或者甚至有所提高。有6間公司表示生產力是顯著提高。





此外，46% 的受訪者表示，他們的業務「保持在相同水平」的生產力，有34% 的人表示生產力「略有提高」，而 15% 的人表示「顯著提高」。





策劃試行計劃的「全球4天周」 4 Day Week Global 行政總監奧康納（Joe O'Connor）表示，英國的試驗計劃，為將來「每星期4日工作制度推行，奠定基礎」。



他說，初步數據顯示，對於很多人來說，這是一個相當平穩的過渡，對於一些人來說，存在一些可以理解的障礙，尤其是那些可以追溯到上個世紀的做法、系統或文化相對固定或不靈活的人。





而奧康納認為，很多企業的人員和團隊都，具有更大的彈性和敏捷性。而今次每周4日工作制的調查結果，會為更多企業提供試驗、適應和受益的信息。

