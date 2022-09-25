巴基斯坦力促各國正視氣候變化現象

正當世界各國領袖齊集紐約參加聯合國大會之際，氣候變化成為首個重要的討論議題。 六星期後，聯合國便會舉辦第27屆聯合國氣候變化峰會。





這一次大會的核心討論課題是發展中國家呼籲較富裕的大國採取更多措施來降低氣候變化的成本，因為許多發達國家是世界上最大的碳排放國家。





巴基斯坦總理謝里夫表示，巴基斯坦親身經歷了全球變暖的後果之後，他的國家已經將永遠不再一樣。





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謝里夫表示：「 在全球氣候變暖的影響下，巴基斯坦從未見過，比這更加明顯及更具破壞性的例子。巴基斯坦的生活已經永遠改變過來。大自然已經在巴基斯坦釋放了它的憤怒，問題是巴基斯坦並沒有留下碳足跡，幾乎等于零。」





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





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