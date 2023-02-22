超市新AI收銀機系統惹眾怒 顧客：好似審犯咁！

超市巨頭Woolworths 正於 250 多間分店推出其新的人工智能I收銀機系統而惹來顧客不滿，並於網上「鬧爆」新安排。

WOOLWORTHS HALF YEAR RESULTS

超市巨頭Woolworths 正於 250 多間分店推出其新的人工智能I收銀機系統而惹來顧客不滿，並於網上「鬧爆」新安排。 Source: AAP / LUIS ASCUI/AAPIMAGE

有關技術利用相機及人工智能來檢測物品否被正確掃描，而當出現有產品留在購物籃或手推車、產品被錯誤掃描或掃描到不相關的物品的情況，系統會標記為錯誤。

一旦出現錯誤，收銀機的屏幕上會出現掃描失敗的畫面，顧客上方的燈箱也會從綠色變為紅色或橙色，用信卡的系統將轉黑，而客戶必須由超市員工協助，以重新掃描商品。

但有部份超市顧客在網上留言認為有關安排「正侵犯客人隱私」。
親愛的 Woolworths，我不喜歡被當作罪犯對待。
網民A
亦有人覺得有關安排有「冒犯性」。
我受夠站著等待一些認為我偷了東西的員工前來幫助。
網民B
只要你把任何東西留在手推車或購物籃裡，系統就會被鎖，如果沒有不太積極的主管干預，系統不會繼續運作。
網民Ｃ
亦有網民認為系統有嚴重漏洞。
試過手推車裡放著孩子，系統亦會認為有物品未掃描。
網民Ｄ
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超市發言人表示，新系統的目的是防止錯誤掃描的意外，但\也可以作為超市的預防損失工具。發言人亦感謝客戶支持新的安排，並補充說，起市已有嚴格的政策來保護顧客的隱私。

超市 2022 年 2 月起以試驗形式，於在新州Seven Hill的分店開始推行新系統，至今已擴展至全國 250 多家分店推廣使用。

日後新系統亦會於新州、維州和昆州的更多分店推行。亦將用作對新員工進行培訓的工具。


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Published 22 February 2023 at 11:25am
By Ivan Leung
Source: SBS