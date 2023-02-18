【緊急回收!】Woolworths 再有奶類產品需回收

現時， 該品牌的無糖燕麥牛奶膠原蛋白 + 鈣 + 益生元，1 公升裝（Inside Out Unsweetened Oat Milk Collagen + Calcium + Prebiotics, 1 L）和咖啡師燕麥牛奶膠原蛋白 + 鈣 + 益生元，1 公升裝升（Inside Out Barista Oat Milk Collagen + Calcium + Prebiotics, 1 L）， 保質期至 5 月 18 日的有關產品需要全部回收。





新州食品管理局說：『這次更新是由於對最初回收的產品中發現潛在的生物毒素污染而召回後進行了進一步調查（後作決定）。』





該局表示，所有受影響的產品在 Woolworths 均有冷藏，但這些產品卻沒有標明一個關鍵詞：『保持冷藏』。





新州衛生部亦發表聲明，寫道：『未能冷藏該產品可能導致微生物生長和生物毒素污染，如果食用可能會導致疾病/傷害。』





『該產品必須冷藏。如果沒有冷藏，消費者不應飲用該產品。』





新州食品管理局說：『這次更新回收是基於對最初回收的產品發現有潛在生物毒素污染所進行進一步調查後（作出的決定）。』





『如果你購買了這種產品，應該把它扔進垃圾桶或到購買地點退回產品以獲得全額退款。』





Inside Out 正與當局合作，並聘請了獨立專家進行調查。該公司亦發表聲明說：『我們希望受影響的客戶早日康復。』





新州衛生部 One Health 分部主任格拉斯哥（Keira Glasgow）說：『雖然由食物中引發肉毒桿菌中毒在澳洲非常罕見，但這種毒素是極其危險，亦可能危及生命。』





由食物引發肉毒桿菌中毒的早期症狀包括虛弱、疲勞和暈眩。





格拉斯哥說，雖然這些早期症狀會其他的情況出現，但肉毒桿菌中毒通常會伴隨視力模糊、口乾和吞嚥困難，有時還會出現噁心和嘔吐。





她說：『這些症狀亦會引致手臂肌肉麻痺，並繼續向下延伸到手腳和腿部，而呼吸肌麻痺可能是致命的。』





不過，她亦表示：『如果及早診斷和治療，大多數病人都會康復。 在食源性肉毒桿菌中毒中，症狀可能會在食用受污染物品後數小時至數天出現。』





如果大家需要更多資料，請聯絡：Inside Out Nutritious Goods Pty Ltd， 電話：02 9737 9771或上網址https://insideoutng.com.au 查詢。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。