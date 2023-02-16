【產品回收】杏仁奶受肉毒桿菌污染 潛在導致嚴重癱瘓病

澳洲及新西蘭食品標準局 Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ)今日（2月16日）發出通告，宣布Inside Out Nutritious Goods 無糖杏仁奶膠原蛋白 + 鈣 + 益生元 1公升裝，使用期限為2023年3月1日，要回收。





食品標準局在通告表示：回收原因是該批產品，有可能受肉毒桿菌毒素污染。





食用受肉毒桿菌毒素污染的食品，可以導致患病。





該產品澳洲製造，在新州Woolworths 超市有售。





通告指，「消費者不應食用該產品。 任何擔心自己健康的消費者都應尋求醫療建議，並將產品退回購買地點以獲得全額退款。」



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新州衛生署今日證實，曾經有人飲用該產品，出現嚴重肉毒桿菌中毒症狀，被送往皇家北岸醫院治療，發現今次的污染事件。





肉毒桿菌中毒是一種罕見但嚴重的疾病，會導致由肉毒梭菌細菌產生的神經毒素引起的下行麻痺，通常開始於雙肩、其次上臂、下臂，再波及大腿及下腿。





毒素入侵後幾小時到 2 星期，病人會出現複視、視力模糊、吞嚥及咀嚼困難、口乾、發音不良及呼吸用力的症狀，四肢失去張力而肌肉鬆軟無力，最後病人因呼吸肌肉麻痺而死亡。





肉毒桿菌中毒可能是由於食用了被毒素污染的食物（食源性肉毒桿菌中毒），或攝入含有產生毒素的細菌的食物、灰塵或土壤（腸道肉毒桿菌中毒），或細菌污染傷口（傷口肉毒桿菌中毒）。





影響 12 個月以下幼童的腸道肉毒中毒，稱為嬰兒肉毒中毒，是最常見的肉毒中毒情況。

