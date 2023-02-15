白宮：北美上空擊落的三個物體可能屬「良性」

白宮周二（2月14日）表示，到目前為止，美國沒有證據證明本月被擊落的三個不明飛行物與中國或任何外國間諜計劃有關。





美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國當局到目前為止暫時未找到證據或任何具體資料表明這三個不明物體是中國間諜氣球計劃的一部分，或者肯定物體與任何外國間諜計劃有關。柯比發言時使用了中國國家的官方縮寫（PRC）。





柯比表示，上周被擊落的三個高空飛行物，兩個分別在美國上空被擊落，而一個在加拿大上空被擊落，可能只是屬商業或研究相關的「良性」氣球。他表示，這可能是事件的主要解釋。



然而，柯比強調，中國正運作一個「資金充足並經過深思熟慮的計劃」，使用高空且難以被發現的氣球監視美國和其他國家。





據美國官員稱，一個氣球於 2 月 4 日在美國東岸被擊落後，事件引發了當局高度警惕，導致隨後三個不明物體被預防性擊落。





北京否認使用間諜氣球，並表示在美國海岸外被擊落的巨型飛行物目的是進行天氣研究。



根據五角大樓和白宮，由於派遣隊尋找被擊落的飛行物碎片條件艱苦，因此當局更難徹底檢查這三個不明物體的用途。





發言人柯比並表示，「我們可能需要一段時間才能找到並回收碎片」，他亦表示尋找碎片的天氣和地理條件「相當惡劣」。





「我們還沒有找到」，他說。





