今日大事(2月23日)

國防部研究與菲律賓執行聯合巡邏





國防部長馬利士（Richard Marles）正在研究與菲律賓在南海爭議海域上執行聯合巡邏的可能性。





中國海軍不斷在該區進行挑釁性的軍演。





馬利士透露，與菲律賓防長加爾韋斯（Carlito Galvez Jr）商討過執行聯合巡邏的可能。





馬利士表示，以目前進行中的軍演作為基礎，但同時探討在南海執行聯合巡邏的方法，進行更多演習的方法。他亦表示，澳洲派出其中最大規模的隊伍參加演習，並期待菲律賓在八月時首次參與在澳洲的「護身軍刀」（Talisman Sabre ）演習。





王毅在莫斯科與普京會面





中國中央外事辦主任王毅在莫斯科，與俄羅斯總統普京會面。





之前美國警告北京，切勿為俄羅斯入侵烏克蘭方面，提供物質支援。





王毅向普京轉達中國國家主席習近平的問候，並表示中俄關係堅固穩定。





王毅表示，當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山，挑戰和機遇並存，他又說中俄全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，亦不受任何第三方的干擾和挑撥。





新華社報道，王毅和普京也就烏克蘭問題深入交換意見。王毅表示，讚賞俄方重申願通過對話談判解決問題。中方將一如既往，秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。





《華爾街日報》報道，習近平可能在4月或5月初訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京舉行峰會。



中國中央外事辦主任王毅。 Source: Getty 菲律賓小型飛機失事 兩名澳洲乘客失聯





一部載有兩名澳洲乘客及兩名菲律賓機師的小型飛機在菲律賓的活火山區失事後，當地民航局表示機上四人仍然生死未卜。據報，搜救隊伍未能抵達發現飛機殘骸的現場。





但兩名協助搜索的當地軍人證實，在市集購買供應品時被五名懷疑為共黨新人民軍游擊隊員槍殺。





澳洲國防部長馬利士（Richard Marles）表示哀悼，並感謝當地人員在發生空難之後所採取的行動。





澳洲情報組織指國家面對歷來最大間諜威脅





澳洲情報組織主管透露國家面對歷來最大的間諜威脅之後，聯邦政府與反對黨議員都對這個情況表示震驚。





澳洲安全及情報組織總監伯吉斯 （Mike Burgess）日前公佈年度國家安全報告的時候透露，佢受到商界、學術界、同官員的壓力，要放緩反間諜活動，“以免得罪外國政府”。





財長查默斯（Jim Chalmers）指這些間諜活動目的是破壞民主，絕對不能容忍。





反對黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）亦有相同睇法，並指向澳洲安全及情報組織施壓是人應該“收手”。





利蘇珊表示，這些人應該心中有數。他們應該聽從安全及情報組織總監的警告。她亦表示，絕對不可以出賣國家安全，國家的民主並非出售。





網絡安全專員向科技巨頭發法律通告 打擊兒童性侵及勒索等行為





澳洲網絡安全專員向數家科技巨頭發出法律通告，Twitter、Tik Tok、同Google將要解釋公司用什麼方法打擊平台上的兒童性侵，以及試圖勒索的行為。





這幾間科技公司，以及博彩平台 Twitch 及 Discord，必須於35日內回應專員的查詢，否則可能每日被罰款$687,000。





六個月前，網絡安全專員亦向另外幾家公司發出同類通告，包括Meta、蘋果、微軟、Snap、同 Omegle，專員發現部份科技平台並沒有採用人所共知的安全措施來檢測有侵犯性的內容，來保護用戶。





網絡安全專員格蘭特 （Julie Inman Grant）表示特別關注到 Twitter 在大幅削減澳洲同安全部門人手之後，該公司如何處理違法的內容。



澳洲網絡安全專員向數家科技巨頭發出法律通告，要求公司解釋用什麼方法打擊平台上的兒童性侵，以及試圖勒索等行為。 Source: AAP 內政部長歐妮爾批評現有移民政策是破損和落後





內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）批評現有的移民政策是「破損」和「落後」。





她在雪梨舉行的2023年度勞動力峰會上致詞，指之前的政策遲遲不向申請者批出永久居留權，令他們持續處於「臨時」狀態。





歐妮爾表示，有必要對移民系統進行結構性改革，恢復澳洲為外國移民心中的地位。





歐妮爾亦表示，目前根本沒人解答得到，現有移民政策是為何而設、解決到哪些國家的問題、以及如何幫助澳洲在2020年代向前邁進。她更表示，由她接任內政部長8個月至今，仍然沒人可以回答到這些移民政策上絕對基本的問題。





【俄烏戰爭一周年】 教宗呼籲俄烏停火談判





明日2月24日是俄烏戰爭爆發一周年，教宗方濟各呼籲俄羅斯與烏克蘭停火進行談判。





方濟各在梵諦岡的每周公開接見活動上發言時表示，這是一個「悲傷的周年紀念日」，他是與「持續受難的烏克蘭人民」親近。





他再次促請兩國實現和平。





方濟各表示，2月24日是入侵烏克蘭一周年，這場荒謬而殘酷的戰爭開始已經一年了，一個悲傷的周年紀念日。死亡人數， 受傷、難民和流離失所者、破壞以及經濟和社會破壞，有目共睹。願上帝寬恕這樣多的罪行和暴力。





新喀里多尼亞鯊魚咬死人事件 死者證實為澳洲人





在新喀里多尼亞遭鯊魚咬死的澳洲人，證實是雪梨居民戴維斯（Chris Davis）。





戴維斯的太太與3個兒子悼念，指戴維斯是「敬愛的丈夫和父親」。





他們說，戴維斯熱愛鐵人三項運動，曾多次代表澳洲參賽。





59歲的戴維斯，星期日在新喀里多尼亞度假時，在距離海灘大約150米海面，遭鯊魚咬至重傷死亡。





他的家人發表聲明，感謝新喀里多尼亞當局「為治療戴維斯所做的努力，並感謝澳洲和新喀里多尼亞政府，協助將他的遺體運返澳洲」。





新州佩洛德大選承諾 撥款加強宗教學校及場所保安





在新州，佩洛德政府承諾，如果在未來大選中勝出連任，將會撥款1,000萬元加強宗教學校的保安。





自從新冠大流行以來，當地針對宗教的誹謗、種族歧視、以及暴力行為有所上升。





佩洛德承諾撥款將會在四年間，用於加強有關高危地點的保安，包括宗教學校、社區中心、宗教場所等。



新州州長佩洛德。 Source: AAP 爭取原住民國會聲音入憲宣傳運動今日展開





爭取支持原住民國會聲音入憲的宣傳運動，今日正式展開。運動焦點在於保證憲法規定國會內有代表原住民的聲音，然後推動Makarrata 進程，訂立條約及承認歷史真相。





全民公投將會於今年十月至十二月間舉行。





另一方面，昆州政府已向州議會提交未來和原住民簽署條約的立法草案。





草案提議建立由5人組成調查小組的真相調查制度，並設立原住民條約研究所。





州長帕拉謝伊尋日提交草案時表示，兩個世紀前就應該簽署條約，現在是機會進行改變、做正確的事。





維州天氣酷熱 野草大火連續第三日失控





維州市鎮 Flowerdale 野草大火已經連續第三日失控。





鄉村消防署表示，雖然警報下調至「觀望及行動」級別，情況可能會有急劇轉變，昨晚火場範圍已經擴大到大概800公頃。





一名71歲當地居住男子被拘捕作調查起火原因之後獲釋，等待進一步偵查。





今日（2月23日）維州各地氣溫預測即將升至30度以上。





以色列在約旦河西岸突擊搜捕 致十人死過百人傷





以色列軍隊在約旦河西岸城市納布盧斯（Nablus）進行突擊搜捕行動，期間與巴勒斯坦人發生衝突，巴勒斯坦衛生部表示，至少有 10 名巴勒斯坦人喪生，至少有 102 人受傷， 6 人傷勢嚴重，其中 82 人被實彈擊中。





以色列軍切斷通往該市的所有入口，然後包圍有兩名巴勒斯坦戰鬥人員的房屋，將兩人殺死。





兩個好戰巴勒斯坦組織，獅子窩和巴拉塔旅，表示他們與以色列安全部隊發生衝突。





以色列國防軍說，三名槍手被打死，沒有以色列人傷亡，軍方仍在調查其他巴勒斯坦人的傷亡情況。



以色列在約旦河西岸突擊搜捕，致十人死過百人傷。 Source: AAP 法國女教師在校被學生刺死





法國一名女教師在學校班房被刺死，一名高中生被捕。





遇事女教師53歲，西班牙人，警方接報到場，救援人員在現場為女教師急救，但她傷重死亡。





被捕的高中生16歲，是該校學生，據報他涉嫌有精神問題。





全國學校會在星期四將為死者默哀一分鐘。





日本海岸發現不明球形物體





日本海岸城市濱松，發現一個不明球形物體冲上岸，當地警方和拆彈小組到場調查，暫時未有確認究竟物體是什麼，經檢測後，發現物體是空心，認為沒有威脅。





該金屬球體已經生鏽，直徑大約1.5米。





由於今個月初，美國擊落一個懷疑是間諜氣球，不明物體的出現受到關注。





日本有媒體報道，在濱松海岸發現的球形物體，被評估為水雷。





體育消息





足球方面，國家女子足球隊Matildas以3比0擊敗牙買加，比賽昨晚在雪梨以北紐卡素，McDonald Jones 場館進行，超過9千球迷入場。



