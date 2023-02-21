【狗咬人】新州5周大女嬰死 王友愛籲勿留兒童與狗獨處

要點 新州一名5個月大女嬰，在祖父母家中，涉嫌遭狗咬傷死亡。

市議會人員在出事民居帶走兩隻洛威拿犬。

墨爾本獸醫師王友愛表示，大型護衛犬例如洛威拿，牙齒強力，可以造成嚴重傷害。

去年新州各市議會，接獲夠隻襲擊居民的報告，超過3350宗，其中至少115宗涉及洛威拿犬。

新州警方表示，出事女嬰頭部受傷，在上星期六（2月18日）晚大約10點40分，由父母送到南岸Moruya 醫院，警方奉召到醫院。





女嬰在午夜過後傷重不治死亡。





警方透露，市議會人員在出事民居帶走兩隻洛威拿犬（Rottweiler）。



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墨爾本獸醫師王友愛向SBS中文指出，大型護衛犬品種狗隻，有強力牙齒，可以造成嚴重傷害。



王友愛與她的寵物狗。 她說，有兒童的家庭在選擇寵物狗時，可以考慮避免飼養例如洛威拿（Rottweiler）、比特鬥牛㹴（Pit Bull）、斯塔福郡鬥牛㹴（Staffordshire Bull dog），這些大型護衛犬品種。





據報，出事女嬰當時是在新州南岸Moruya，祖父母的住所，在搖籃睡覺，父母在旁邊的餐枱。





女嬰家庭的友人向傳媒表示，當時是家庭燒烤會，出事女嬰在餐枱旁的搖籃睡覺，餐枱有6至8個成年人，包括女嬰的父母。





友人說，狗隻本來在距離搖籃約3米地方休息，並沒有攻擊性，後來不知為何突然撲向女嬰。女嬰父母立即用力拉開狗，其他人也幫忙。





後來女嬰被救出，父母立即開車送到附近的Moruya醫院急救，但也傷重死亡。





友人形容，事發後女嬰受傷流血。現場「恐怖」，有很多血，表示之前完全沒有徵兆，「當時沒有其他兒童，狗隻沒有到處走動 ，沒有人激怒狗隻，狗隻也沒有顯得激動或焦慮」。





該友人並透露，出事女嬰有一名姊姊，兩歲大，出生後多次與肇事狗隻相處，都相安無事。





他並表示，女嬰的祖父非常震驚傷心。





事發後，Eurobodalla Shire市議會人員帶走兩隻洛威拿犬。市議會發言人拒絕評論事件，表示警方正調查。



數據顯示，去年新州各市議會，接獲夠隻襲擊居民的報告，超過3350宗，其中至少115宗涉及洛威拿犬。





去年11月，一名兩歲大男童在新州中西部Cowra一間汽車旅館，遭兩隻狗咬傷死亡，其中一隻是洛威拿犬。





4年前，一名一歲女嬰在新州西北部Inverell，在嬰兒車內，遭一隻洛威拿犬襲擊死亡。



墨爾本獸醫師王友愛指出，洛威拿屬於大型護衛犬，可以造成嚴重傷害。





她同意護衛犬攻擊性較強，對陌生人警戒，相對來說是較為危險。





王友愛提醒，要避免兒童受到狗隻襲擊，主要是切勿讓兒童與狗隻獨處，成人必須在旁監護。





她表示，應教導兒童，在街上例如汽車內的狗，或者在商店外，即使繫有狗帶，不可以觸摸，有要獲得狗隻主人同意，才可以觸摸狗隻。





王友愛同意，作為家庭寵物狗，體型較小的，對兒童的危險相對低，但她指出，一些大型狗隻，好似拉布拉多犬（Labrador）及獵犬（Hound）屬於大型狗，但性格溫順。

