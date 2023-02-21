【強烈且持久】土敘災後清理仍未結束：再遇6.3級地震襲擊

土耳其南部近敘利亞邊境的地區在兩星期前發生當地並造成數萬人死亡後，同一個地區星期一 (2 月 20 日) 再次發生 6.3 級強烈地震，再次引發建築物損毀及民眾恐慌。
兩名在場的路透社記者表示，地震發生在星期一夜晚時份，形容地震「強烈而且持久」，震央安塔基亞 (Antakya) 市中心的建築物受損，而煙塵亦到處飄揚。
哈塔伊 (Hatay) 市長薩瓦斯 (Lutfu Savas) 向廣播機構 HaberTurk 表示，他接獲有人被困瓦礫底下的報告。
而土耳其內政部長索伊盧 (Süleyman Soylu) 則表示，最新一次地震已造成至少 3 人死亡、213 人被送院治療。
歐洲地中海地震中心 (European Mediterranean Seismological Centre; EMSC) 表示，今次地震的震源深度為兩公里。
地震發生後，當地警方在安塔基亞街頭巡邏，而救護車亦趕往市中心附近的地震災區。人群中有兩人暈倒，其他人則迫滿中央公園周圍的街道，利用手提電話致電緊急熱線求助。
路透社記者觀察所見，土耳其救援隊伍在地震災區赤腳奔跑，檢查居民的情況，當中大部份居民都是在兩星期前的地震發生後需要住在臨時帳蓬。
當地居民奧馬爾 (Muna Al Omar) 表示，地震發生時，她正在安塔基亞市中心一個公園的帳篷裡。
她抱著自己七歲的兒子，邊哭邊說：「我以為大地要在我腳下裂開。」
她問：「還會有餘震嗎？」
在此之前數個小時，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 在到訪土耳其時表示，隨著兩星期前發生致命地震後的救援行動逐漸結束，而當局的焦點轉向提供緊急住所及重建社區的工作，華府將「在需要的時候」提供協助。
土耳其總統埃爾多安 (Tayyip Erdogan) 表示，下月開始，土耳其 11 個遭受地震影響的省份將建設接近 20 萬個住宅單位。
此前，2 月 6 日發生的兩次較強烈地震，導致 100 萬人無家可歸，同時鄰國敘利亞亦有震感。兩國最新官方統計數字顯示，有 46,000 人罹難，但真實數字或遠超官方統計。
過去兩星期，當地亦曾發生規模較小的地震，但周一的地震是自 2 月 6 日以來最強烈的一次。
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土耳其敘利亞大地震 敘利亞生還者感孤立無援
SBS Chinese
12/02/202304:35
新一輪地震發生時，當地居民阿卜杜拉赫曼 (Burhan Abdelrahman) 剛在走出他位於安塔基亞市中心一個營地的帳篷。他說：「(地震) 非常強大，大家都嚇得相當驚慌。」
「我打電話給敘利亞、阿達納 (Adana)、梅爾辛 (Mersin)、伊茲密爾 (Izmir)、所有地方的親戚，詢問他們的情況。」
土耳其的災難應對機構 AFAD 敦促居民遠離地中海沿岸，因為地震可能導致水位上升 50 厘米。
社交媒體上發佈但未經路透社證實的片段顯示，地震令安塔基亞機場的玻璃大樓猛烈搖晃，乘客驚慌失措。
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