【強烈且持久】土敘災後清理仍未結束：再遇6.3級地震襲擊

土耳其南部近敘利亞邊境的地區在兩星期前發生當地 近年破壞力最強的地震 並造成數萬人死亡後，同一個地區星期一 (2 月 20 日) 再次發生 6.3 級強烈地震，再次引發建築物損毀及民眾恐慌。





兩名在場的路透社記者表示，地震發生在星期一夜晚時份，形容地震「強烈而且持久」，震央安塔基亞 (Antakya) 市中心的建築物受損，而煙塵亦到處飄揚。





哈塔伊 (Hatay) 市長薩瓦斯 (Lutfu Savas) 向廣播機構 HaberTurk 表示，他接獲有人被困瓦礫底下的報告。





而土耳其內政部長索伊盧 (Süleyman Soylu) 則表示，最新一次地震已造成至少 3 人死亡、213 人被送院治療。



歐洲地中海地震中心 (European Mediterranean Seismological Centre; EMSC) 表示，今次地震的震源深度為兩公里。





地震發生後，當地警方在安塔基亞街頭巡邏，而救護車亦趕往市中心附近的地震災區。人群中有兩人暈倒，其他人則迫滿中央公園周圍的街道，利用手提電話致電緊急熱線求助。



路透社記者觀察所見，土耳其救援隊伍在地震災區赤腳奔跑，檢查居民的情況，當中大部份居民都是在兩星期前的地震發生後需要住在臨時帳蓬。





當地居民奧馬爾 (Muna Al Omar) 表示，地震發生時，她正在安塔基亞市中心一個公園的帳篷裡。





她抱著自己七歲的兒子，邊哭邊說：「我以為大地要在我腳下裂開。」





她問：「還會有餘震嗎？」



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在此之前數個小時，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 在到訪土耳其時表示，隨著兩星期前發生致命地震後的救援行動逐漸結束，而當局的焦點轉向提供緊急住所及重建社區的工作，華府將「在需要的時候」提供協助。





土耳其總統埃爾多安 (Tayyip Erdogan) 表示，下月開始，土耳其 11 個遭受地震影響的省份將建設接近 20 萬個住宅單位。





此前，2 月 6 日發生的兩次較強烈地震，導致 100 萬人無家可歸，同時鄰國敘利亞亦有震感。兩國最新官方統計數字顯示，有 46,000 人罹難，但真實數字或遠超官方統計。





過去兩星期，當地亦曾發生規模較小的地震，但周一的地震是自 2 月 6 日以來最強烈的一次。



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新一輪地震發生時，當地居民阿卜杜拉赫曼 (Burhan Abdelrahman) 剛在走出他位於安塔基亞市中心一個營地的帳篷。他說：「(地震) 非常強大，大家都嚇得相當驚慌。」





「我打電話給敘利亞、阿達納 (Adana)、梅爾辛 (Mersin)、伊茲密爾 (Izmir)、所有地方的親戚，詢問他們的情況。」





土耳其的災難應對機構 AFAD 敦促居民遠離地中海沿岸，因為地震可能導致水位上升 50 厘米。





社交媒體上發佈但未經路透社證實的片段顯示，地震令安塔基亞機場的玻璃大樓猛烈搖晃，乘客驚慌失措。





