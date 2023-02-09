土耳其大地震 土耳其裔澳洲人「心急如焚」

儘管相隔數千公里，但澳洲土耳其社區中的大部分人都感受到土耳其第一、二次地震的可怕，這場黎克特制 7.8 級的地震，摧毀了土耳其東南部，敘利亞東北部大部分地區。





Ipek Coskun 是一名墨爾本國際留學生，她來自土耳其哈塔伊（Hatay），與2月7日的震央十分接近。





Coskun 說她的母親是被困在廢墟下的數千人之一，她感到極度震驚，救援人員正在災區救援，而她毫不猶豫立即訂機票回國。





幸運地，就在她登機前不久，她收到母親在廢墟中獲救的消息。





隨著死亡人數上升和大部分地區繼續發生餘震，世界各地的土耳其社區更熱切追蹤事態發展。





來自災區伊斯肯德倫（İskenderun）的 Esra Simsek ，現時在墨爾本南部擔任社區健康中心統籌員。





她大部分的家人仍然住在伊斯肯德倫和鄰近的安塔基亞(Antakya)。



她震驚地得知她的表親和其他家庭成員已在這場悲劇中喪生。





她說：「那個五口之家今天已經不在我們身邊了。」同時，她亦焦急地等待聯絡著住在安塔基亞，另一名表親 Sabahattin Aslan 醫生。





Simsek 說，Aslan 從早上工作到中午，而在第二次大地震在九個小時後來襲，他工作的醫院倒塌。





據了解，Aslan 仍在廢墟下。





她說：「黎明前第一次 7.8 級地震發生時，Aslan醫生和家人正在家中。他們的家沒有損毀。」





「他趕到醫院急症室協助生還者。第二次大地震來襲時，他就在那裡。」



2 月 8 日，在土耳其哈塔伊發生大地震後大約 52 小時，一名兒童從倒塌建築物的廢墟中被救出，帶到安全的區域。 Source: EPA / ERDEM SAHIN/EPA 在 Simsek 等待親人消息時，她看到伴她渡過童年的城市幾乎被毀，她感到「極度悲痛」。





地震影響土耳其廣泛地區，許多從西南地區移民到澳洲的人，仍然與這些地區保持著密切聯繫。





Özden Velipaşaoğlu 在墨爾本北部的 Meadow Heights 居住了 30 年，他的五名親戚仍然下落不明。





他的家人來自土耳其其中一個主要工業和農業中心，阿達納 （Adana）附近的奧斯曼尼耶(Osmaniye)。





他仍然希望親人還活著。



澳洲的援助活動

當地震的消息傳出後，墨爾本北部 Campbellfield 一間肉類加工廠的後院，被改為臨時的捐贈物資收集中心。





這是 Sultan Burcher 老闆 Necmi Kul 的努力，他正與土耳其非政府組織 IHH 人道主義救濟基金會合作。





根據基金會的要求，Kul和他的同事立即在維州的土耳其社區開展了一項緊急援助活動。



墨爾本的土耳其社區人士和裝滿為土耳其地震災民收集援助物資的貨櫃。 這活動的籌辦者之一 Birgül Bea Tercan 表示，她在這方面「不幸地有經驗」。





她親身經歷過土耳其在 1999 年 8 月 17 日的地震，這場毀滅性的地震奪去了 18,000 多人的生命。



我經歷過那次地震，知道有多麼可怕。因此，我很清楚需要多少的支援。 Bea Tercan，援助活動籌辦者

Tercan說，他們只接受捐贈未使用過的物品，包括毛氈、睡袋和枕頭。





在第一天捐贈活動結束時，他們已經裝滿了貨櫃和貨車。





她希望得到澳洲政府的援助，將貨物運送到災區。





「我們已聯繫政府的緊急援助部門。」





「我們希望在澳洲政府的支持下，以空運將這些捐助物資運送到土耳其。」



Birgül Bea Tercan 和維州土耳其社區人士捐贈的物品。 Credit: Birgül Bea Tercan 澳洲的土耳其伊斯蘭社區，計劃在周五（2月10日）為那些在悲劇中喪生的人祈禱。





組織伊斯蘭社區民族願景 (ICMG) 的領袖 Ramazan Öğüt 宣布，將在阿德萊德、雪梨和墨爾本10座清真寺舉行祈禱會。





他說：「我們將於本周五，在10 座清真寺為在地震中喪生的人，舉行葬禮祈禱會。」





「當晚，土耳其地震祈禱之夜將在（墨爾本）的 Hume Global Learning Centre前門舉行。」





「我們邀請所有居住在澳洲的土耳其社區人士參加這次悼念活動。」





