【損失慘重！】谷歌母公司因其人工智能聊天器一個錯誤損失達1400億澳元

自從開發商 OpenAI 推出廣受歡迎的聊天機械人(ChatGPT) 以來，許多科技業內人士都認為聊天機械人將會成為下一代的搜索工具， 令谷歌承受著極大壓力。





谷歌在當地時間星期三在巴黎舉行的記者會上亦公佈了更多有關該公司在人工智能整合到搜索中的進展細節。





據路透社報道，谷歌周一在 Twitter 上發佈 Bard 的人工智能機械人的宣傳片段中，該機械人被問及如何告訴一名 9 歲的小孩有關占士·韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）的發現時， 其回應是該望遠鏡是首個拍攝地球太陽系以外行星照片的望遠鏡，但事實卻應該是由歐洲極大望遠鏡（European Very Large Telescope）在 2004 年所拍攝的。





這個錯誤很快便被Twitter 上一些天文學家迅速指出。事件亦引發谷歌母公司 Alphabet 的股價於周三下跌超過 1000 億美元。





一名大學研究員哈里森（Chris Harrison）在推特上對谷歌這段廣告片作出回應說：『你們為什麼不在分享之前驗証這個例子？』





投資者對該公司介紹其產品中部署人工智能的計劃感到失望。





谷歌發言人表示，該錯誤凸顯了『嚴格測試過程的重要性。』





該公司表示，將會對外界的回應與公司的內部測試結合，以確保 Bard的回應能『符合現實世界資料的質量、安全性和基礎性的高標準。』





谷歌的母公司 Alphabet上個月 裁員 12,000 人， 約佔其全球員工總數百分之6。





此外，中國的百度亦表示，將在 3 月完成對其名為『Ernie Bot』的聊天機械人項目的內部測試，而與人工智能相關的許多中國公司的股價也不斷飆升。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。