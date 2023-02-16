大地震受災者流離失所 澳洲土耳其人慷慨提供容身之處

土耳其南部和敘利亞北部的大片地區遭受毀滅性地震以及餘震侵襲，10 多天後，災民巴爾（Sinasi Bal）一間終於找到安全的住處，有溫暖床鋪和自來水。





巴爾一家在 7.8 級的地震中倖存下來，這次地震摧毀了大量建築物，而他們位於的哈塔伊省的薩曼達（Samandağı）更是重災區，當地出現大規模的破壞。





在地震後的一周內，面對不確定性，這一家人在土耳其首都安卡拉一套暫時無人居住的公寓裡住了下來。





這套公寓的主人是土耳其裔澳洲人阿卡爾（Hatem Akal），她在墨爾本的家中看到地震災情，決定將自己在當地的房屋借出給災民。





據估計，該震區有超過 12000 多座建築被嚴重損壞或摧毀，並且有近20萬（195962）人被疏散。



災難發生後，四處都是臨時帳蓬，為災民提供臨時居所。 Credit: SOPA Images/Sipa USA 哈塔伊省是土耳其受災最嚴重的省份之一，巴爾說，惡劣的條件讓他的家人被迫離開家鄉。





他說：「（在薩曼達的）生活已經結束，一切都沒有了。沒有電，沒有水。我的房子也在地震中被損壞。」





「我們勉強保住了生命。我們等了幾天，但當局沒有提供任何幫助。」





「我們不清楚會發生甚麼。我們完全處於迷茫之中。我希望我們能盡快回到自己的家。」





不幸的是，巴爾的兩個侄子也在地震中喪生，他們分別是 16 歲和 18 歲。





他曾希望留在薩曼達，把他的侄子從廢墟中拉出來，但一家人無法再忍受當地的惡劣條件。



臨時住所內的合照。 「在（地震後）的頭兩天，我們聽到了他們從廢墟下傳出的聲音，但救援人員未到達，我們自己沒法把他們救出來。」





「我們不能繼續留在城裡的原因之一是氣味。在廢墟下，屍臭蔓延開來。」





「安全是另一個問題。我剛收到消息，有人在我在地震中損毀的房子中『趁機搶掠』。」





為了協助後勤工作，將鑰匙交給絕望的倖存者，阿卡爾和她的女兒達索奧盧（Serda Dasoğlu）聯繫了墨爾本人科斯昆（Doğan Coşkun）。社區人士紛紛伸出援手，科斯昆正在忙於收集其他澳洲人在土耳其當地空置住宅的鑰匙。



她們為有需要的人士打開家中大門，提供臨時住所。 地震發生時，科斯昆和他的妻子卡迪芙（Kadife）正在安塔基亞（Antakya）度假，在隨後的兩天，兩人無法聯繫對方。





他說：「我當時正在去另一個城市的公交車上，地震發生了。我的妻子在安塔基亞。」





「我試圖回去，但所有的高速公路完全無法通行。手機沒有信號，我花了兩天時間才知道妻子沒事。」





幾天後，這對夫婦終於在安卡拉（Ankara）團聚。





科斯昆的絕望吶喊傳到了朋友卡拉奇（Fatih Karakaş）那裡。卡拉奇是一名音樂家和墨爾本皇家理工大學的學者，他為科斯昆提供了自己在安卡拉的度假屋。





卡拉奇表示「我母親將房子無限期地提供給他們。」這時，他們想起其他土耳其裔澳洲人，這些人可能在土耳其周圍有空置的房產，他們只在度假時才會入住。



「我的母親也借出在博德魯姆（Bodrum）的度假屋給一個流離失所的家庭。全國各地有很多這樣的故事。」





科斯昆已將近 20 名倖存者安置在土耳其裔澳洲人在當地擁有的四間房產中，並準備為另外兩個家庭作出安排。





他說：「在得知一位來自墨爾本的朋友提供自己（在土耳其）的房屋提供後，許多來自澳洲土耳其社區的人給我打電話，希望向有需要的人提供他們的房屋。 」





在那些流離失所者到來之前，他進一步協助打掃空置的房屋。





「明天有一個新的家庭要從震區來，但公寓裡的煤氣壞了。」





「所以我們買了一個電熱板，把它換上。」





屋主達什奧盧（ Serda Daşoğlu）呼籲在澳的其他人提供空置房屋。





她指：「在澳洲的人如果在土耳其有空置房屋，我們呼籲他們能夠借出，以幫助受災人士。我們至少可以做這些。」





她說，大家正在祈禱，希望受災者能盡快「重新站起來」。



LISTEN TO 土耳其 7.8 級大地震 土敘兩國死亡人數逾 3,700 SBS Chinese 07/02/2023 05:43 Play