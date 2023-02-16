你的狗狗是雙語嗎？研究：毛孩能學懂 150個單詞

我的毛孩真的能理解我嗎？

關於動物是否有語言能力，一直存在很多爭議。語言是一種系統，使我們能夠表達我們的想法，包括談論過去、現在和未來、擴展複雜想法和講故事的能力。





動物無法做到這點，即使有證據表明虎鯨可能接近擁有這樣的能力。





然而，任何與狗狗相處過的人都知道，狗狗能理解熟悉的單詞。經過訓練的狗可以根據指令「坐下」和「停著」，如果狗狗無意中聽到人們提到散步，牠們很可能會跑到門口去拿狗帶。 狗狗似乎亦總是能理解「吃飯」這個字，這意味著狗狗很可能懂得把動作和物體與特定的詞聯繫起來。





許多人認為狗狗會和我們說話，現在甚至還有狗狗翻譯App！這些程式之所以有效，是因為狗狗的叫聲可以具有相同的含義。





例如，一兩聲短促的吠叫表示毛孩在說打招呼說「你好」，而持續低沉、緩慢的吠叫聲，則表示狗狗感到威脅。一般情況下，毛孩主人可以分辨出狗狗是高興、感到威脅、邀請或是痛苦吠叫之間的分別。



我的毛孩是雙語狗狗嗎？

研究發現，當人們用不同的語言說話時，狗狗是知道的。這是因為 狗狗 是群居動物，對身邊環境發生的一切都很感興趣，尤其是人類。狗狗亦傾向於在與人類相同的大腦區域中處理語言，因此牠們可以根據語言的整體發音，來識別語言的不同。





年長的狗狗可能對家庭環境中經常使用的語言更熟悉， 因此，如果主人經常與狗狗使用不同的語言，牠們可能能夠理解多種語言中的「散步」一詞。





其實狗狗不是真的會雙語，因為牠們不能流利地說另一種語言。但狗狗非常善於理解肢體語言。狗狗可以通過我們發出的身體暗示來識別人類大部分的想法和感受。因此，即使牠們不明白我們在實際上說什麼，牠們也可以結合我們的聲音語調、面部表情和肢體動作來理解我們的意思。





試想想，如果你以不同的語言對毛孩說「不」，毛孩可能以你的肢體語言、皺眉和大聲、語氣是否堅定等等，而明白理解你的意思。



我應如何教毛孩英語？

用多種語言教會你的狗狗同一個指令並非不可能。 有研究顯示，普通一隻狗狗都可以學習超過 150 個單詞。





你有沒有想過教你的狗狗學英語？ 除了有趣之外，這也是讓你有更多機會練習英語的好方法。以下是一些幫助狗狗主人入門的小貼士：



一次只用一種語言訓練狗狗，這樣牠就不會感到困惑。

同一個命令選擇用一個單詞，並確保家中各人都同意使用該詞。

一旦你選擇了一個詞，就堅持使用。

將單詞與熟悉的手勢結合起來。

將特定的詞語與特定的動作聯繫起來。

使用大量的積極正面獎勵毛孩，例如是表揚和零食。

主人可以從八個基本的英語指令開始訓練狗狗：



Come（過來）

Sit（坐）

Stay（停留）

Heel（跟隨）

No（不）

Down（趴下）

Leave it（放下）

Off（離開）