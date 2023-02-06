昆士蘭發現巨型「癩蛤蟆」？

最近在昆士蘭的海邊叢林，一名澳洲森林管理員發現一隻巨型蟾蜍重達2.7公斤(接近6磅)，差不多跟一個初生嬰兒的體重！蟾蜍是甚麼動物？原來就是我們民間所說的「癩蛤蟆」了！





這隻巨型蟾蜍的外型好像一個標準足球但生長了腿，比一般的蟾蜍大六倍，它的學名叫「海蟾蜍」或「甘蔗蟾蜍」。它本來並非土生土長的澳洲生物。在1935年，海蟾蜍被引入澳洲昆士蘭的甘蔗園，目的是為吃掉甘蔗甲蟲，保護甘蔗健康成長。後來發現雌性蟾蜍的繁殖能力超強，每年可產卵兩萬顆，對澳洲本地生態環境做成破壞！





其實，在它們被引進澳洲之前，昆蟲學家Froggatt就曾提議不要這麼做。因為這種大蟾蜍屬雜食生物，全年繁殖，可能會成為有害生物。而事實也是這樣，目前全澳可能超過十五億隻海蟾蜍而且還在吃掉澳洲一些瀕臨滅絕的生物。這些海蟾蜍在野外為了保護自己，長有巨大的毒腺，它們因為幾乎甚麼都吃，所以百毒不侵，自己就能產出劇毒。在乾旱的時候它懂得找水源，而雨季來時，就活躍起來。





現在雪梨的有些地方都發現它們的行蹤例如家中花園、垃圾堆附近，它們甚至還會窩在人們的鞋子裡！只要稍不注意把腳放進去，那可就不是好玩的了。它們會在野外放毒和撕咬，那可是致命的！它們適應能力超強，飢不擇食；而且不怕被蟄，能吃長掉達16厘米的巨型蜈蚣！養蜂人也討厭它們，因為它們會守在蜂箱前，啃食蜜蜂。



A cane toad so huge it has been dubbed ‘toadzilla’ has been found in a north Australian rainforest. Source: AP / Queensland Department of Environment and Science 更糟糕的是，這種生物在澳洲基本上沒有天敵，除了澳洲的淡水鱷魚、巨型蜥蜴和大型水鼠(Rakali) 。海蟾蜍能在野外輕鬆存活15年之久，今次這隻被發現的巨型海蟾蜍將被製作成標本，放在昆士蘭博物館。





這種兩棲動物不能生活在非常乾旱的環境中，這意味著它們並不能在澳洲中部的沙漠生存。研究表明，它們很難穿越乾旱的中部海岸線而到達墨爾本。這對於墨爾本的市民來說，也算是個好消息了。





澳洲被稱為「神奇動物天堂」，絕非浪得虛名。不知道和這些神奇動物來個偶遇，會否驚心動魄？





