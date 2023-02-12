土耳其敘利亞大地震 敘利亞生還者感孤立無援

Rescuers stand by a collapsed building in Türkiye

在土耳其救援工作仍然進行中。 Source: AAP

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土耳其、敘利亞邊境地區在本月6日發生7.8級強震，已造成逾萬人死亡，

是次地震中，生還者除要面對有親人傷亡、亦要面對食物短缺、無家可歸等問題。

而政府當局和義工一直找尋集體埋葬地點。

土耳其災害與應變管理署表示，無法確認身份的地震遇難者將在五天內被安葬，符合伊斯蘭葬禮儀式要求盡快下葬的規定。

身份不明的受害者的屍體進行將先進行 DNA 檢測、指紋採集和拍照，以令日後有人能查明他們的身份。

一名叫優素福（Yusuf） ，但未有透露姓氏的人表示，義工來自全國各地，在土耳其小鎮埃爾畢斯坦（Elbistan）的臨時墓地提供幫助。

而在敘利亞，憤怒情緒愈來愈高漲，居民越來越擔心大部分國際資源和注意力都集中在鄰國土耳其。

在敘利亞的薩利姆(Saleem)，他在地震中失去了他四歲的兒子。

薩利姆表示，誰在幫助他們？在土耳其，他們得到了一切幫助，在土耳其有建造了一座特別的空中橋樑來運送來自世界各地的援助。但是沒有人來幫助在敘利亞的人。薩利姆指找到兒子之前，他兒子已經埋在地下4天，他質問自己的兒子做錯了什麼？

敘利亞的受破壞地點包括以伊德利布省( Idlib)為中心的由「叛軍」控制的地區，以及在敘利亞政府掌控地區，包括阿勒坡（Aleppo）、哈朗鎮（Haram）和拉塔基亞（Latakia）等人口稠密的城市。

HTS叛軍指揮官約蘭尼（Abu Mohamed al-Jolani）表示，美國先前的制裁令許多敘利亞人難以獲得國際幫助。

約蘭尼表示，已花費太多時間，讓被困在瓦礫下的人們失去生命。國家因國際社會的反應不力，失去了很多生命。約蘭尼批評國際社會是罪魁禍首，在地震中死去的人不是恐怖分子，是無辜的平民，包括婦女和兒童。他認為，將人道主義問題與政治混淆是一個大問題。

美國對敘利亞的制裁，在未來6個月將豁免，以讓援助可以進行。

聯合國、紅十字會和敘利亞紅新月會已就在前線運送援助物資達成共識，而世界衛生組織也將運送物資。

世界衛生組織總幹事譚德塞帶著35噸醫療設備來到阿勒坡，以幫助救治傷者的艱鉅任務。

其中一些援助用於緊急醫療救助——但也用於為接下來的事情做準備。

譚德塞表示，因為供水受到影響，其他服務也受到影響。人們受空氣疾病和其他健康問題的威脅，尤其是心理健康問題。

有來自德國的救援助組織，在本周末暫停救援行動，理由是安全問題，以及有關人群衝突和槍擊的報導。

德國國際救援組織 (ISAR) 和聯邦技術救援局 (THW) 表示，如果有任何生還者的跡象，他們會立即提供幫助。

雖然救援工作仍在進行中，但地震造成的死亡人數繼續攀升。

聯合國負責人道主義事務的副秘書長格里菲斯（Martin Griffiths）表示，這是當地一個世紀以來遭受的最嚴重災害。他相信死亡人數會增加1倍或更多。
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