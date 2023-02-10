從雪梨土耳其餐廳老闆到註冊護士 澳人紛紛為大地震伸出援手

一名雪梨的廚師，西夫里奧盧（Somer Sivrioglu）希望以他知道的最好方式——食物去幫助他的祖（籍）國。





土耳其東南部和敘利亞東北部的大部分地區因本周的大地震和餘震遭到破壞。與其他人一樣，西夫里奧盧遠在澳洲亦密切關注事態進展。





周一，土耳其南部的卡赫拉曼馬拉什省發生了黎克特制 7.8 級地震，已在該國和鄰國敘利亞造成逾一萬二千人死亡。





西夫里奧盧向 SBS 新聞表示：「我無法入睡。」





儘管西夫里奧盧的家人不在震區，但他有不少親朋好友都在那裡，其中一些人更已經失聯 48 小時。





他說，他一直在協調土耳其不同地區的廚師，以幫助在震區開設應急廚房。





「問題比看起來嚴重得多。人們很餓，很冷，沒有自來水......沒有天然氣。 」





西夫里奧盧也是雪梨一間餐廳的老闆，他計劃在本周末舉辦燒烤聚會，接待社區成員，藉以為地震救援工作籌集資金。





他指：「這是我們唯一能做的事情」、「我是一名廚師，我們經營餐廳，出售食物是我們唯一能幫得上忙的方式，希望能幫到有需要的人。」





周日，他的餐廳將準備烤肉串、飲料和其它土耳其食物。西夫里奧盧說，他將與有關方面合作，確保所有收益都被用於當地的緊急救援項目，包括應急廚房。





「任何方式的幫助都是必要的，」他說，他在《土耳其廚藝大師》節目擔任評委時所建立的人脈都會為應急廚房項目提供援助。



社區出手相助

一名雪梨男子在土耳其地震中喪生，澳洲官員正在為震區已知的 50 名澳洲人及其家人提供支持。





隨著澳洲政府計劃在本周末派出一支救援隊抵達土耳其，澳洲當地社區團體和援助組織也正在積極為救援工作而努力。





震區人們面臨嚴寒和大雨，許多人無法返回被地震摧毀的住宅。





澳洲本地非營利組織，如雪梨的 Amal Al Salihah，正在呼籲人們為其在當地的合作夥伴捐款，以提供帳篷、毛毯、尿布和雨衣。





基於穆斯林的非政府組織全球伊斯蘭救濟組組織（Islamic Relief Worldwide）已經進入由敘利亞反政府武裝控制的西北部地區，那裡有 280 萬人流離失所。





該組織駐伊德利卜（Idlib）省辦事處負責人哈姆扎（Mohammed Hamza）在一份聲明中說：「伊斯蘭救濟組織正在給我們分發庫存的毛毯、床單和床墊——但這些東西今天就會被發完，我們需要更多。」



敘利亞和土耳其的大部分人口是穆斯林，該宗教的支柱之一是慈善。現在，像伊斯蘭救濟這樣的援助組織正在呼籲民眾以信仰的「伊斯蘭」的名義提供幫助。



「社區正提供支持」

雪梨奧本（Auburn）的 Gallipoli 清真寺青年事務協調員戈雷利（ Osman Goreli ）說，該社區正在「艱難行事」。





他向 SBS 新聞表示：「我們感到無能為力，因為我們無法去震區提供實際的幫助。」





「我們所有會眾一起祈禱，互相詢問是否有人需要我們社區的幫助。」





他說，清真寺已經被電話和捐款「淹沒」，它正與土耳其的紅新月會援助機構協調，以確保所有捐款都能順利送達災區。





他說：「目前只是捐贈，因為這是最快的外聯形式。」



戈雷利表示，清真寺收到了來自全澳各地來電，包括一些鄉郊地區。





他說：「即使是一個電話留言，都能給我們帶了一絲寬慰，這表明社區——不僅僅是土耳其社區，還有更廣泛的澳洲社區在支持我們。」





「在這個艱難時期，我們非常感謝全球範圍內的國際支持和其他國家人們的幫助。」





Gallipoli 清真寺本周每晚都在舉行祈禱，主要的祈禱將在本周五舉行。





塞廷基蘭（Sumeyye Cetinkiran）是一名註冊護士，參與墨爾本的社區援助活動。她在澳洲出生，父母都來自土耳其阿達納市，該市在地震中受災嚴重。





她向 SBS 新聞表示：「我正在努力消化——但也要積極主動地對待它，成為社區的一部分。」





塞廷基蘭一直將社交媒體作為組織社區救濟工作的重要渠道。





她說，全州的清真寺已經與非政府組織合作開展籌款活動，而企業主也將其部分收益捐助給救災工作。





她表示，無論是在國際還是在當地，「每個人都在努力做一些他們力所能及的事情，這令人非常感動。」





塞廷基蘭更組織自己的籌款活動。希望通過於 2013 年在雪梨成立的慈善機構Sadaqa 福利基金籌集資金。





她鼓勵社區參加一項 「30天30分鐘運動」的挑戰，來照顧自己的健康。



「我知道有他們有多需要支持」

在墨爾本北部，社區成員和志願者籌集了一個貨櫃的睡袋和毛毯，它們將被運往土耳其。





墨爾本北部郊區 Campbellfield 的一間肉類加工廠的後院已被改造成一個臨時捐贈中心。





活動組織者之一特坎（Birgül Bea Tercan）說，她曾經歷過土耳其此前的大地震，也因此了解震區人們所需。





她經歷了 1999 年的土耳其大地震，該地震造成重大破壞，奪去了逾一萬八千人的生命。





她向 SBS 土耳其語節目表示：「我曾親身歷過那次可怕的地震。因此，我非常清楚地知道他們需要多少支持。



Bea Tercan 和維州土耳其社區成員捐贈的物品。 Credit: Bea Tercan 特坎表示，他們只接受全新物品的捐贈，包括毛毯、睡袋和枕頭。





在第一天捐贈活動的結束時，該組織已經籌集到裝滿了一個貨櫃和貨車的物資。





她說，團體希望得到澳洲政府的援助，將物資運送到災區。





同時，Australian Syrian Association Victoria 也展開一項為敘利亞北部居民籌集乾糧的活動。





「我們是人類，無論我們身處澳洲，在墨爾本、在土耳其，還是在敘利亞或世界上其他國家。」該機構發言人阿吉魯尼（Said Ajlouni）向 SBS 新聞表示：「說到底，人類是彼此幫助的。」

