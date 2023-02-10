【AI 之禍】女網紅被動成「咸片」主角

人工智能發展愈趨成熟，「深偽技術」（Deepfake，即基於人工智能的人體圖像合成技術。）亦在生活中更加常見，而且更常被濫用。





這種「人工換臉」的技術可用於操控政客的肖像以傳播虛假信息。亦有人利用此技術將演員施嘉莉祖安遜 (Scarlett Johansson)等名人的樣貌製作成露骨的色情影片。但如果不是樣貌「被盜」的不是施嘉莉祖安遜，而是你呢？





追踪「深度換臉」影片的研究公司 Sensity AI 在 2019 年一項研究中發現，其中 96% 的影片，內容都是色情。





上星期，美國遊戲影片串流媒體服務平台 Twitch 主播 Brandon Ewing Atrioc 在開台時瀏覽器上的內容，涉及由人工智能合成的幾位女主播的 Deepfake 影像，「深度換臉」製作的色情內容再成公眾熱話。





Atrioc 和妻子一同在直播中道歉，與表示自己對 AI 藝術非常感興趣，亦承認買了兩個舊朋友的 Deepfake影片。



我病態地感到好奇並點擊它，這實在令人作嘔，我感到非常抱歉，太羞恥了。 Atrioc

在事件發生後，另一位受歡迎的 Twitch 串流主播 QTCinderella 亦成為「人工換臉」的另一位受害者，她發現她的肖像被人工智能篡改，並作為假材料在網絡上被出售。



Twitch 主播 Atrioc 在被發現觀看「人工換臉」的色情影像後發出道歉影片。 這位 28 歲，真名為布萊爾（Blaire）的主播在回應時，顯得非常不安，並在直播中說：「這就是被侵犯的感覺。這就是被利用的感覺，這就是看到自己被違背意願地裸體，傳播到整個互聯網的感覺。」





她咒罵互聯網對女性不斷地剝削和物化，認為這令人筋疲力盡。而且在互聯網上把（合成影片）展示給成千上萬的人。





她痛罵那些從網站得到偽冒相片並私訊她的人，這就是令她痛苦的感覺。





「如果你能夠看到女性不是在推銷自己或從中得益，如果你能夠看到你就是問題所在。你將女性視為一個物件。」





事件的另一名受害者 Pokimane 擁有超過 700 萬追隨者，她發表推文，呼籲在「停止在未經同意的情況下對他人進行性化」。



廣受歡迎的女性遊戲玩家 Pokimane 要求觀眾停止對她進行性化。 Credit: Pokimane 但在事件發生後，評論中亦有很多人認為 Atrioc 觀看未經同意的虛假色情內容沒有問題。





很多評論都支持 Atrioc ，當中包括「我有點為他感到難過」，「很公平，你做你要做的事」和「那是甚麼網站？幫朋友問的。」





為國家帶來全新的「性同意」課程及領導澳洲「Teach us Consent」計劃的「性同意」行動倡導者 Chanel Contos 表示：這件事和一些觀眾的反應「令人深感不安」。





她向 The Feed 表示：「我們需要就這方面研究規則、法規和法律，但真正防止人們濫用肖像，唯一方法是把『同意』的概念植入他們的心裏，特別是更傾向使用這種人工智能科技的年輕人。」





「人工智能技術能令偽冒變得更逼真和冒犯。動態圖片比明顯經過 Photoshop 處理的靜止圖像更令人不快。」





什麼是「深偽技術」（人工換臉）？





「深偽技術」（這個詞彙是深度學習和偽造的結合）是把圖像或視頻重疊在現有圖像上。此技術使用機器學習功能和人工智能來操控視像甚至影片，令他們看起來和聽起來像某一個人。





警告：以下帖文包含不雅用語





雖然「深偽技術」可以有助於娛樂或遊戲行業，但此技術可被利用為製作兒童性虐待材料、名人色情影片、復仇色情影片、假新聞、金融詐騙，以及以未經當事人同意的假色情材料而引起關注。





去年 3 月，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 的「深偽技術」影片在社交媒體上流傳，並被黑客放入烏克蘭新聞網站，影片後來被揭穿和刪除。



這段偽冒視頻內容是呼籲烏克蘭軍隊放下武器，向俄羅斯投降。許多人認為該影片是俄羅斯資訊戰的一部份。





推出 ChatGPT 聊天機械人的公司 OpenAI 在上周接受《福布斯》雜誌採訪時表示，他對人工智能所製成的復仇色情內容「非常擔憂」。



他說：「我一直非常關注有人以開放源碼製作出復仇色情內容。」





「這會造成巨大且可預料的傷害。」





澳洲法律對「深偽技術」色情內容有何規犯？

eSafety專員格蘭特（Julie Inman Grant）回應 The Feed 的聲明中說：「最近我們開始看到「深偽技術」被用作製造假新聞、虛假色情影片和惡意惡作劇，主要針對政客和名人等知名人士。」





「隨著大眾更容易獲取這項技術，我們預計普通的澳洲國民也會受到影響。」





「發布裸體或偽造性影像是濫用肖像，即在未經他人同意下在網上分享某人的私密影像。」





濫用肖像違反《2021年網絡安全法》，該法律由 eSafety 管理。根據《安全法》，肇事者將被罰款，而在其他司法管轄區可能會判處監禁。





任何澳洲人的圖像或影片被更改變得更私密，及在未經同意下在網上發佈，都可以聯絡 eSafety 尋求幫助以將其刪除。



格蘭特在回應中補充說：「在協助識別、檢測和確認深度偽造的技術正取得進展，科技公司有責任將這些技術包含到他們的平台和服務中。」





Gilbert + Tobin 律師事務所的科技合夥人 Andrew Hii 表示，聯邦法律保護澳洲人免被此濫用，但監管問題仍然存在。





他說：「我認為存在的問題是，監管機構是否在執行法律方面做得夠好，並讓那些相信是受害的人能夠很容易地採取行動阻止這種情況。」

