土敘大地震後逾十天 公衛危機迫在眉睫

穆薩（Mousa）和謝霍（Eidha al-Sheikho）住在位於敘利亞的西海岸的城市賈柏萊（Jableh），城市在本月的地震中遭受重創，他們和患有糖尿病的兒子蘇萊曼（Suleiman）住在戶外的廚房，有時候與他們另一名兒子侯賽因( Hussein)住在一起。





敘利亞人的房屋如仍可居住，或有家人或朋友提供住所，會被視為沒有資格登記領取援助。





但是侯賽因說要證明他們沒有這些選擇，幾乎是不可能。





侯賽因表示他們嘗試去避難所，但避難所的人要求他們提供有關部門的文件，證明房子已被拆除或損壞。當他們去有關部門時，部門沒有給他們文件，而是叫他們去市政府。而市政府表示會來評估他們的房子，但直到現在他們都沒有來。





很多家庭都抱怨援助分配不公平，和在敘利亞缺乏組織。





巴拉卡特 (Omar Barakat) 是數以千計試努力在嚴寒中求生的人之一。他說他的家人仍然一無所有。





巴拉卡特指，地震發生後，他們是從廢墟下走出來的家庭成員之一。他們搬到現時身處的地方居住，沒有任何物品或衣服。他們在廢墟中失去所有。而他們現時住的營地亦不適合生活，他們需要很多東西。



對於住在敘利亞西北部，受叛軍控制的居民來說，他們感到被遺棄了，因為物資幾乎總是運往災區的其他地方。





目前尚不清楚在解決這一問題方面，已有甚麼進展。





人權觀察組織指，敘利亞政府軍和叛軍，在過去幾天，發生了自地震以來的首次衝突。





政府軍砲擊由叛軍控制的阿塔勒布(Atareb)郊區，而在附近的前線，政府軍和叛軍亦發生重機槍衝突，令援助物資的分配出現問題。





據最新統計，仍有143輛聯合國援助車駛入叛軍控制的領土。





有援助組織表示， 要獲得基本需要，如食水，仍然是一個緊迫的問題。





聯合國兒童基金會中東和北非區域主任霍多爾(Adele Khodr)表示，他們很擔心，因為水利基建有很大影響。到目前為止，僅在哈馬（Hama）地區，就估計已有大約 70 個水箱因地震而受損，如果沒有提供足夠數量的水，就會有很多水傳播疾病。





在土耳其，腸道和上呼吸道感染病例有所增加。 但土耳其衛生部表示，政府並不認為這些數字對公眾構成嚴重威脅。





雖然許多國際救援隊已經離開地震災區，但是土耳其當地的救援隊仍繼續在被夷為平地的公寓大樓裡，搜尋可能的生還者。





此外，在大地震後下落不明的加納國腳基斯甸艾素（Christian Atsu），早前曾一度誤傳獲救，但其經理人在周六確認他已死亡，終年31歲。







