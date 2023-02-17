土耳其大地震倖存者被困 88 小時 再創奇蹟

要點： 有土耳其地震傷者被埋多日後，終獲救出。

穆拉特被困瓦礫下長達三天半。

預料倖存者在生理創傷痊癒後，仍需要心理治療。

在其中一個死傷嚴重的城市中，奧斯曼尼亞州立醫院（Osmaniye State Hospital）的病房裡充滿了倖存者的故事。





穆拉特（Murat Babaoglu）被困他家中的廢墟長達 88 小時。





在三天半的時間裡，這位 26 歲的年輕人一直靠吹口哨求援，直到被發現。





穆拉特說：「我知道哨子是一種高音。他們聽到了我的聲音，然後我說出我的位置。他們最終把我從五米深的廢墟中拯救出來。」



穆拉特遭受的身心靈創傷是顯而易見；他非常虛弱，說話也氣若游絲。





在被埋的日子，他只有丁點活動空間，瓦礫下一片漆黑。





穆拉特說：「我無法用言語形容，被困在那裡那麼久 — 我以為我被困了十天。」



救援人員在敘利亞沿海城市拉塔基亞一座倒塌的建築物上搜索倖存者。 Source: AP / Omar Sanadiki 「被埋一段時間後，我本來已失去了求生意志，但當我聽到人聲、聽到頭頂上的機器正在挖掘時，我就重拾希望。」





不幸中之大幸是，穆拉特只斷了一隻手。現在，他將接受手術，預計可以完全康復。





培拉特（Berat Kar）是病房中另一位倖存者。





36 歲的培拉特腳趾和臀部骨折，但仍靠著自己的力量從廢墟中逃出生天。



培拉特在廢墟中靠自己之力逃出生天。 Source: SBS 培拉特說：「我在地震時處於一棟六層樓的大廈裡。到我爬出來後回望，大樓已經完全倒塌了。我完完全全被壓在廢墟下。」





培拉特說，他的身體或會康復，但精神和心靈卻已全然崩潰。





自從他入院以來，他的姐姐就沒有離開過他的身邊。





「因為創傷的後遺，即使現在每當遇上餘震，我也會下意識地走避。即使是最小的震動、最小的噪音也會引起這些反應。」



也許生理的傷口會癒合，但從心理上來說，這需要更長一段時間。我已有心理準備。

這是該地區僅有的幾家沒被兩次地震損毀的醫院之一，因此其工作人員現在正此照顧整個地區的生還者。





這裡的醫生和護士不少也負傷上陣加入救援；他們許多人失去了家園和家人，但他們必須繼續工作。





骨科病房的護士長迪萊克（ Dilek Eynalli）說：「我們的首要任務是提供醫療服務。醫院的所有工作人員都在地震發生後的極短時間內，紛紛到醫院報到和工作。」





事發以來，他們一直日以繼夜為傷者進行治療，包括骨折、擠壓傷、脫水和腹部創傷等。





然而迪萊克說，傷者出院後很可能需持續進行復康覆診。





「當然，他們的康復時間或長或短，但在心靈上，他們亟需輔導。」





「我們是一個強大的國家，我們將共同治癒我們的傷口。」





