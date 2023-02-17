由「奢侈品」變成煮麵配搭：鮑魚已成華人的家常食材？

要點： 雪梨一間茶餐廳老闆表示，年輕華人與老一輩對鮑魚的喜愛可能有別。

自 2012 年以來，至少七人在西澳捕撈鮑魚時喪命。

新冠疫情期間，澳洲鮑魚出口量減少，產量亦隨之下跌。

在西澳珀斯生活了 18 年後，身價不菲的鮑魚對金泓濤來說不再是逢年過節時的「重頭菜」，而變成了煮麵時加進去的「配菜」。





「在我們這代人的印象中，關於龍蝦、鮑魚那些大 (貴價) 海鮮，都是 (作為) 過節時的主菜，大家一人一筷子也就差不多 (吃完) 了。」



現在就是，煮麵 (隨手) 放兩隻...... 心態改變了。 金泓濤

2005 年，年僅 17 歲的金泓濤跟隨母親從上海移民到珀斯。他向 SBS 中文表示，在這個「人少地大」的城市，他透過「自給自足」逐漸實現「海鮮自由」，家裡的雪櫃常年儲藏時令海鮮。





他說：「龍蝦、鮑魚，還有一些魚、石斑魚，或者螃蟹，還有皇帝蝦等，都是自己抓的。」



來自上海的金泓濤現居珀斯，平日喜歡潛水和捕撈海鮮。 Source: SBS / Tianyuan Qu

亞裔消費者的心態已變？

雪梨茶餐廳老闆 Simon Yang 向 SBS 中文表示，自五年前開業以來，店裡接待的鮑魚食客 95% 都是華人。但近幾年來，他注意到鮑魚的消費人數略有減少。



新一代華人對鮑魚的消費意欲較老一代華人為低。 Simon Yang

他說：「因為鮑魚相對來說是奢侈食品，老一輩華人願意購買 (的原因)，一是營養價值，二是其名貴食材的身份。但新一代的華人追求更多的是味道、新穎度等。」



雪梨茶餐廳老闆 Simon Yang 表示，年輕華人對鮑魚的消費習慣較老一輩相比有所改變。 Credit: Supplied 墨爾本最大華人區博士山 (Box Hill)「有魚生鮮」超市的老闆 Luke Luo 也向 SBS 中文表示，每年農曆新年前後是鮑魚銷售的旺季，但今年銷量比去年下降了「至少三份之一」。





他說：「可能 (中國) 國內開放 (邊境) 之後，很多 (華人) 都回 (中) 國了。或者是受疫情影響，沒有那麼強的消費力了。」





但他表示，自己比較看好鮑魚市場的前景。他相信，隨著華人返澳，鮑魚銷量或將上升。





他說：「因為 (吃鮑魚) 這是傳統，特別是過年過節的時候。」



亞洲食品超市裡的鮑魚宣傳海報。鮑魚因其不菲的身價和吉祥的寓意一直廣受亞裔食客歡迎。 Source: SBS / Yue Gong

鮑魚出口面臨挑戰

根據 維州漁業管理局網頁的資料 ，鮑魚作為維州最有商業價值的漁業品種之一，幾乎所有漁獲都被出口到國際市場，其中大部份被出口至亞洲。





在中華傳統文化中，民眾相信食用鮑魚會給人帶來好運，「招財進『鮑』」等諧音使其成為新年過節或慶祝活動的熱門食材。



Rare Foods Australia 是一間位於西澳的漁產公司，以養殖並出口青邊鮑為主。據了解，亞洲市場佔其鮑魚銷售額的 76%，其中 香港作為其最大的鮑魚出口地已超過十年 。





然而，受疫情影響，澳洲鮑魚總出口量在過去幾年明顯減少。



澳州農業及資源經濟和科學局 (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences; ABARES) 2022 年最新數據顯示 ，澳洲鮑魚總出口量亦由 2018-19 年的 2,137 噸 (價值 193.7 億澳元) 下降至 2021-22 年的 1,995 噸 (價值 149 億澳元)。





此外，澳洲最大的漁業出口國 — 中國 — 的海鮮出口總值更加大幅削減超過一半，由 2019-20 年的 770 億澳元下降至 2020-21 年的 365 億澳元。





澳洲漁業研究與發展公司 (Fisheries Research and Development Corporation; FRDC) 表示，澳洲每年漁業產值一半以上都出口至亞洲市場，這導致其出口市場缺乏多樣性。





墨爾本 Springvale 區的不少水產店和超市都有出售新鮮鮑魚，每公斤售價從 40 澳元至 70 澳元不等。 Source: SBS / Yue Gong 除新鮮鮑魚外，市場上也出售價格較低的急凍鮑魚。 Source: SBS / Yue Gong

捕撈鮑魚是「一個危險的活動」

今年西澳第三個捕撈開放日當天，金泓濤僅用了五分鐘就捕獲 15 隻鮑魚。





他說：「水又不深，大概只是到膝蓋這裡。如果風平浪靜的話，彎腰就可以了...... 有時候退潮的時候，(如果) 你運氣好，就在沙灘上撿就行了。」





儘管金泓濤認為在珀斯捕撈鮑魚「比較容易」，但他也曾在新聞中聽過有人因捕撈鮑魚喪生。據 SBS 中文了解，自 2012 年以來，西澳至少有七名業餘捕撈者在捕撈鮑魚時死亡。





澳洲野生鮑魚共有四個不同種類：青邊鮑 (Greenlip)、黑邊鮑 (Blacklip)、棕邊鮑 (Brownlip)、和羅氏鮑 (Roe’s Abalone)。除黑邊鮑外，其餘三種均可在西澳捕獲。





2022-23 年西澳西岸區域 (West Coast Zone) 的 休閒捕撈開放日 為 2022 年 12 月 10 日、2023 年 1 月 14 日、2 月 4 日和 2 月 18 日，早上 7 時至 8 時期間。每個漁證持有人可最多捕捉 15 隻羅氏鮑魚，且尺寸必須不少於 6 厘米。



墨爾本潛水愛好者林彥然說，自己曾在捕撈鮑魚時遇到鯊魚，離她只有兩米遠。 Credit: Supplied 墨爾本潛水愛好者林彥然表示，捕撈鮑魚是「一個危險的活動」。據了解，維州捕撈鮑魚規定和西澳不同，在墨爾本，捕撈者至少要潛到水下兩米深的位置才可捕撈。





她向 SBS 中文說：「離岸流、大風浪、鯊魚、水母這些都是不可預知的，而且會有船。」





她曾在水下遇到過一隻離自己只有兩米遠的貓鯊和身長三米的魔鬼魚，而她的潛水拍檔亦曾被水母蟄過。





「你看到那個鯊魚 (的時候)，你還不知道牠是甚麼品種，你不知道牠會不會傷害你。」



據 SBS 中文了解，自 2012 年以來，至少七人在西澳捕撈鮑魚時喪生。 Source: SBS / Tianyuan Qu 西澳珀斯一名救生員賈奇 (Malcolm Judge) 向 SBS 中文表示，在自己參與救援志願服務的數年中，見過不少因撈鮑魚而意外受傷的事件。





他說：「有些人 (捕撈鮑魚者) 會不小心用撈鮑魚的刀刮傷自己…… 有時海浪很大，衝浪者可能會和潛水者相撞。」



收聽節目 【好惹味】鮑汁炆釀豆腐泡豬腳仔 SBS Chinese 08/05/2020 07:03 Play

今年的開放捕撈日，西澳政府加強了安全救援的服務，除了數百名志願救生員外，海灘周圍還配有摩托艇、直升飛機等隨時待命。





西澳高級漁業管理官員布雷 (Nick Blay) 在接受 SBS 中文訪問時，提醒捕撈者下水時要小心礁石移動，砸傷自己。





他說：「如果你對自己在海裡游泳的技能不自信的話，最好不要下水。鮑魚不值得你將自己或他人置於危險中。」



珀斯救生員賈奇參與志願救援服務已有數年的時間，他說自己見過不少捕撈者因捕撈鮑魚意外受傷。 Source: SBS / Tianyuan Qu

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