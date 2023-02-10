土耳其正名「Türkiye」而非「火雞」：政府促全球改名的背後原因

要點： 土耳其自 1923 年成為共和國以來，當地人就一直稱自己的國家為 Türkiye (讀音: tur-key-YAY)。

該國自 2021 年就開始推動世界各國採納相同的串法及讀音。

去年，土耳其在聯合國的正式名稱已被更改為 Türkiye。

事實上，土耳其外長恰武什奧盧 (Mevlüt Cavuşoğlu) 在 2022 年 5 月已致函聯合國秘書長古特雷斯 (António Guterres)，要求聯合國在所有事務上以「Türkiye」稱呼土耳其，以取代以往的「Turkey」。





聯合國在 6 月 1 日表示，收到土耳其外交部提交的申請信件，並正式將土耳其的國際官方名稱更改為「Türkiye」。





2023 年 1 月 5 日，美國國務院亦宣布將跟隨土耳其官方，改用「Türkiye」。



雖然英語社群過去一直以「Turkey」稱呼土耳其，當地人自土耳其共和國在 1923 年成立以來就一直以 Türkiye (讀音: tur-key-YAY) 稱呼該國。





而土耳其亦在 2021 年起推動全球各國跟隨有關串法及讀音。





外長恰武什奧盧在一段推特貼文指，此舉將「增強我們國家的品牌價值」。





「翻查劍橋字典，火雞被定義為一個嚴重失敗的事或一個愚蠢的人。」





「這樣的聯繫雖然並不討厭喜歡，(Turkey 這個名字的) 根源可以追溯至多個世紀前遺留下來的混淆。」





據資料顯示，Türkiye 起源於鄂圖曼帝國末期突厥民族的身份認同，意指「突厥人的土地」。



土耳其並非個別例子

土耳其並非第一個希望全球各國更改其稱呼的國家。





波斯地氈 (Persian rugs) 及波斯愛情蛋糕 (Persian love cakes) 等名稱可以繼續沿用，但其來源國如今就被廣泛稱呼為「伊朗」(Iran)。





在 1935 年，波斯國王要求外國政府停止使用「波斯」(Persia) 稱呼該國並改為「伊朗」(Iran)。不過當地主要使用的語言仍被稱為波斯語 (Persian)。



斯里蘭卡 (Sri Lanka) 在 1972 年之前被稱為「錫蘭」(Ceylon)。在更名多年後，不少人仍將該國稱呼為「錫蘭」。 Source: Getty / Paul Biris 1972 年，如今被稱為「斯里蘭卡」(Sri Lanka) 的亞洲國家，決定正式廢除前稱「錫蘭」(Ceylon)，並將之列入新《憲法》之中。該島國是在 1948 年獨立成國。





「斯里蘭卡」這個名稱是在成為共和國當時正名，當時起亦不再視英女王伊利沙伯二世為國家元首。





「錫蘭」這個名稱，是葡萄牙語「Ceilao」的英語版本，在 1815 至 1948 年英國殖民統治期間獲英國正式採納。





斯里蘭卡政府在 2010 年宣佈，將在政府機關的名稱上除去「Ceylon」，但有關政策目前仍未正式執行。





部份當地茶葉出口企業亦一直沿用該名稱，以保持與當地生產出獨特茶葉風味的形象有所聯繫。



在土耳其，當地人將該國稱呼為 Türkiye。 Source: Getty / Manuel Augusto Moreno

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