9億人將受海平面上升影響 主要城市「紐約倫敦上海」難獨善其身

要點： 聯合國秘書長就海平面上升向安全理事會發出警告。

他說，近 9 億生活在低窪沿海地區處於高風險中；

澳洲研究所（Australia Institute）表示，澳洲已受到影響。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）向安理會表示，各大洲的主要城市將面臨海平面上升帶來的嚴重影響，包括曼谷、孟買、上海、倫敦、布宜諾斯艾利斯和紐約。





古特雷斯表示，海平面上升會帶來新的衝突，民眾、企業或國家將為土地而戰。





他說，海平面上升造成鹽水侵入，同時氣候暖化亦加速冰川和冰蓋的融化。長此下來，一些大型的三角洲地帶將不再適宜人類居住，從而引發大規模的人口外流。





「我們將看到對淡水、土地和其它資源前所未有的激烈爭奪。」





古特雷斯表示，海平面上升將危及人們取得淡水、食物和醫療保健。





對於生活在低窪沿海地區的近 9 億人——超過全球人口的十分之一來說，他們的面對的危機更為嚴重。





古特雷斯提到西太平洋小島嶼發展中國家的居民的現狀，指他們面對的危機比全球高於四倍。





他指：「在加勒比地區，海平面上升影響了旅遊業和農業，球壞了當地生計。」





他指出，在斐濟、瓦努阿圖、所羅門群島和其他地方，海面上升已經「迫使」一些居民搬遷。



在斐濟蘇瓦以西 35 公里處的 Veivatuloa 村，房屋受到海平面上升影響。 Source: AAP / Mick Tsikas 澳洲研究所（Australia Institute）氣候和能源項目的研究員亨明（Polly Hemming）向 SBS 新聞表示，她親眼目睹了海平面上升對澳洲北部托勒斯海峽造成的影響。





她說：「我在2010年訪問托勒斯群島，看到海水是如何侵蝕人們的家園和他們祖先的家園。」



墓地的墓碑都裂開了，散落在海灘上。 亨明

「那是 13 年前的事了，在那段時間裡，如果托勒斯海峽地區管理局（Torres Strait Regional Authority，TSRA）當時做的模型準確的話，托勒斯海峽的海平面上升了大約 8 厘米。」





「我不願意去想現在是甚麼樣子。」





托勒斯海峽地區管理局曾多次就氣候變化對其土地的影響向澳洲和世界其它地區發出警告。





其中一個影響是海平面上升帶來的鹽分會污染飲用水，使其無法飲用。反過來，被污染的土地也不再適合居住，並迫使托勒斯島民違背自己的意願，作為氣候難民遷往澳洲其它地區。





亨明表示，為應對海平面上升，澳洲必須停止開展新的煤炭和天然氣項目。





「澳洲是世界上最大的化石燃料出口國之一，在海平面上升將導致的絕對混亂中，我們需要發揮作用。」





「如果我們認為（現在）很糟糕，那它將來會變得更糟糕。」



亨明表示，聯合國的報告將「鮮明的焦點」帶到澳洲，如果大家認真應對氣候變化，那麼「首要任務」是停止新的化石燃料項目。





根據世界氣象組織（WMO）最近發佈的數據，自 1900 年以來，全球平均海平面的上升速度比過去 3000 年當中任何一個世紀都要快。





它警告說，即使全球變暖能夠被限制攝氏在 1.5 度以內，海平面仍將大幅上升。





同一研究還發現，自20世紀末以來，化石燃料的燃燒是造成海平面上升的 「主要原因」。





